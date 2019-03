Topchef barsler med ny strategi: Københavns Lufthavne jagter nye indtægter i udlandet

Københavns Lufthavn kan blive operatør af lufthavne i udlandet. Lufthavnen søger alternative forretningsmuligheder for at kompensere for lavere takster pålagt af regeringen.

Københavns Lufthavn jagter nye indtægter for at finansiere den massive udbygning i Kastrup.

Lufthavnen er på vej med en ny strategi, der præsenteres i foråret. En af mulighederne er at udvide aktiviteterne og blive operatør af lufthavne i udlandet. Det kan være både i Europa og resten af verden.

»Vi ser på, hvilke muligheder vi har for at skabe alternative indtægter. Det skal være på et område, hvor vi har kompetencer og er forrest i klassen. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi har et operatørselskab, der kan drive andre lufthavne,« siger Thomas Woldbye, adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S.

Der er jævnligt koncessioner, hvor statslige, regionale eller private ejere af lufthavne udbyder driften til en ekstern operatør.

»Mange lufthavne har samme udfordring, som vi har arbejdet med i flere år. Nemlig at udbygge lufthavnen på det eksisterende areal. Det er vi eksperter i,« siger Thomas Woldbye.

Københavns Lufthavn er 13 gange på 15 år blevet kåret som Europas mest effektive lufthavn og senest i 2018. Det er Air Transport Research Society (ATRS), der hvert år analyserer 200 lufthavne og kårer de bedste målt på effektivitet.

I forlængelse af regeringens luftfartsstrategi, der blev vedtaget sidste år, er lufthavnen blevet pålagt at nedbringe taksterne med i alt 15 pct. Det reducerer lønsomheden med et trecifret millionbeløb, ligesom de frie pengestrømme påvirkes negativt.

»Vi kan håndtere det på den korte bane. Men på længere sigt er det ikke bæredygtigt, når indtjening og cashflow falder, mens behovet for investeringer stiger,« konstaterer han.

Københavns Lufthavn har tidligere været medejer af flere lufthavne i udlandet, men aktieposterne I Hainan Airport og ni mexicanske lufthavne blev afhændet i 2007 og 2010. I 2012 solgte man en ejerandel på 49 pct. i Newcastle Airport.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, giver det god mening, at Københavns Lufthavn søger nye indtægter.

»De har nogle vidtrækkende kompetencer, som kan bringes i spil i andre lufthavne,« siger Jacob Pedersen.