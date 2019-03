Dansk milliardær står i vejen for rumbase

Anders Holch Povlsen ejer den jord, hvor den skotske regering vil opføre en rumbase. Og han har efter sigende ikke umiddelbart planer om at give jorden fra sig.

Den danske Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen er pludselig blevet hovedpersonen i planerne om at bygge Storbritanniens første rumbase, hvorfra der skal opsendes raketter og satelliter.

Anders Holch Povlsen ejer nemlig det grønne område i Sutherland, hvor den skotske regering har planlagt at opføre rumbasen. Og danskeren og hans selskab er ikke med på rum-idéen, skriver den skotske avis The Press and Journal.

Anders Holch Povlsen er den største private jordejer i Storbritannien, og han har en plan om at genskabe store dele af Skotlands vilde natur. Danskeren har siden 2006 opkøbt store land- og skovområder i Skotland og ejer i dag 12 godser og ejendomme og dertilhørende ca. 890 kvadratkilometer jord.

Og Holch Povlsen og hans firma, Wildland, er ikke umiddelbart interesseret i at afgive ejerskabet over den jord, hvor der er planer om at opføre en rumbase, skriver The Press and Journal, som har fået aktindsigt i korrespondancen hos de skotske myndigheder.

»Vi er opmærksomme på, at Wildland har arbejdet for at få stoppe dette projekt og fortsætter med at modarbejde det,« fremgår det af dokumenterne.

Skotterne har i årevis arbejdet på at bygge en affyringsbase i det skotske højland og fik sidste år den endelige godkendelse fra Storbritanniens regering. Planen er, at rumbasen skal stå klar i 2021. Men Anders Holch Povlsen ejer jorden frem til mindst 2024.

Den danske milliardærs enorme jordbesiddelser er ikke gået ubemærket hen. En kommission under den skotske regering fremlagde for nylig en rapport, der påpeger flere problemer ved, at enorme landområder i Skotland i dag er ejet af rige familier eller forskellige organisationer.

Ifølge rapporten er op mod 70 pct. af Skotlands land- og naturområder i dag ejet af omkring 1.250 forskellige personer og organisationer.

Det kan have flere negative konsekvenser, lyder det. Derfor anbefaler kommissionen, at man opbryder det, der bliver betegnet som »et monopol på naturen.«

Anders Holch Povlsen er en af Danmarks rigeste med en anslået formue på over 50 mia. kr.