Store kursklø til B&O - aktien falder 20 pct.

Der er mange negative meldinger fra selskabet: Omsætningen falder, overskudsgraden reduceres, aktietilbagekøbet stoppes og udbyttebetalingen er i fare.

Bang & Olufsen har fra morgenstunden tirsdag nedjusteret sine forventninger til regnskabsåret 2018/19. Det er ikke faldet i god jord hos investorerne.

Kursen på aktien falder med knap 17 kr. til kurs 65 kr. efter en times handel på fondsbørsen. Det er niende dag i træk med kursfald til B&O.

Dermed har den stabiliseret sig med et fald på 20 pct. efter den første times lidt vildere kursridt - også kaldet tossetimen. En overgang var faldet på 24 pct.

For blot er år siden kostede aktien 100 kr. mere, så det svarer til et fald på 61 pct.

Det er anden gang inden for relativ kort tid, at B&O må nedjustere. Lige før jul nedjusterede selskabet også, men fortalte sine aktionærer, at der var tale om en isoleret hændelse.

Med dagens nedjustering har det vist sig ikke at være tilfældet.

»Nu viser det sig så, at nedjusteringen dengang kun var forvarslet om et salg, som reelt er bremset op. Aktien var en overgang i kurs 200 kr., da et meget stort tilbagekøbsprogram maste aktien op i et alt for højt niveau. Siden er aktien handlet ned til kurs 80-85 kr. Det handler ikke kun om nøgletal, men om en reel tillidskrise,« skriver investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet i en kommentar før markedet åbnede.

Salget i tredje kvartal er faldet med 18 pct. sammenlignet med sidste år. Det er især salget af tv, der er problemet i Europa og Mellemøsten, hedder det i en børsmeddelelse.

Desuden skriver selskabets ledelse, at B&O har været for ringe til få flere penge ud af den omstilling, man har gennemført på salgs- og distributionssiden.

»Det resultat, vi leverede i tredje kvartal, var langt fra tilfredsstillende. Vi har overvurderet, hvor hurtigt vi har været i stand til at drive forandringen af vores salgs- og distributionsnetværk til at blive mere retail fokuseret og efterspørgselsdrevet. Kombineret med det uventede fald i TV-omsætningen i kvartalet har vi valgt at revurdere vores forventninger for året,« udtaler koncernschef Henrik Clausen, Bang & Olufsen.

B&O regner med, at omsætningen i regnskabsåret 2018/19 falder med omkring 10 pct. i forhold til året før, og at indtjeningsmarginalen kun bliver i størrelsesordenen 4-5 pct. mod tidligere forventet 7-9 pct.

Det er yderligere med til at lægge pres på aktiekursen, at B&O indstiller sit tilbagekøbsprogram. Oprindeligt ville selskabet have købt egne aktier for 485 mio. kr., men stopper efter køb af aktier for 264 mio. kr.

Endelig kan det være, at aktionærerne ikke længere skal have udbytte. Det vil bestyrelsen afsløre i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2018/19.