Mærsk har brugt milliarder af kroner på at effektivisere sin havnedivision med robotteknologi. Nu viser det sig, at et stort prestigeprojekt til 4 mia. kr. har haft den stik modsatte effekt.

Mærsks strategi om at investere milliarder af kroner i ny robotter for at sætte fart på sine havneterminaler knirker i fundamentet.

Stik mod forventningen har det vist sig, at fuldautomatiserede terminaler er langt mindre produktive end dem, der er fuldt bemandede med havnearbejdere. Det sår alvorlig tvivl om APM Terminals’ muligheder for at effektivisere og forbedre lønsomheden via robotteknologi.

»Det er en myte, at automatiserede terminaler på magisk vis kan flytte flere containere på kortere tid. I realiteten ender de fleste faktisk med at være langsommere end en manuel terminal,« siger Neil Davidson, havneanalytiker hos den maritime analysevirksomhed Drewry, og bakkes op af en undersøgelse fra konsulentkoncernen McKinsey.

Det gælder også for Mærsks topmoderne og fuldautomatiserede havneterminal Maasvlakte 2 til knap 4 mia. kr.

Tanken var ellers, at terminalen i Rotterdam som et storstilet pilotprojekt skal være model for fremtidens terminaler i APM Terminals. Det er en myte, at automatiserede terminaler på magisk vis kan føre til langt flere flyt per time. Neil Davidson, havneanalytiker ved Drewry

I 2015 lovede koncernen, at den nye terminal skulle give kunderne 40 pct. øget produktivitet takket være automatisering.

Men Maasvlakte 2 flytter kun 25 containere per kran per time fra skibet til havnen. Til sammenligning flytter APM Terminals anden terminal i Rotterdam, APMTR, som ikke er automatiseret, 30-33 containere per kran per time ifølge fagforeningen og kan komme helt op på 40.

Samtidig er der nu ansat over 500 havnearbejdere i Maasvlakte 2 – dobbelt så mange, som APM Terminals i sin tid regnede med, man skulle bruge.

Hos APM Terminals fortsætter man med at jagte målet om 40 pct. øget produktivitet. Men lige nu ligger fordelene rettere i øget forudsigelighed og kontinuitet end i hastighed.

»Vi vidste, at det ikke ville blive en nem rejse at bruge førstegenerationsudstyr og -systemer. Vi lærer en masse fra Maasvlakte 2, og fremtiden er stadig lovende,« skriver Mærsk i en kommentar.

Mærsk peger desuden på, at den automatiserede havn hjælper kunderne med bedre logistikkædestyring, digital transparens og mere sikre og miljøvenlige løsninger.