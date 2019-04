Overgår Apple: Hemmelighedsfuldt olieselskab tjener mest i hele verden

Intet andet selskab i verden kan måle sig med Saudi Aramco, når det gælder om at tjene penge.

I 75 år har regnskabstallene i den statsejede saudiske oliegigant Saudi Aramco været holdt hemmelige.

Men nu har Saudi Aramco for første gang offentliggjort et regnskab, der afslører, at selskabet er det suverænt mest indbringende i verden. Det skriver Financial Times.

Saudi Aramco genererede i 2018 et svimlende overskud på 111 mia. dollars, eller hvad der svarer til 737 mia. kr. Det kan intet andet selskab i verden hamle op med.

Faktisk tjente Saudi Aramco mere end Apple, Google og ExxonMobil - tilsammen.

Saudi Aramco producerer omkring 10 pct. af verdens råolie, og det saudiske kongerige er dybt afhængigt af de enorme skattebetalinger, som olieselskabet hvert år står for. Sidste år betalte Saudi Aramco over 100 mia. dollars i skatter.

Tallene fra Saudi Aramco er blevet offentliggjort i forbindelse med, at selskabet er i obligationsmarkedet for at rejse penge fra potentielle investorer til et stort opkøb.

Planen har længe været, at Saudi Aramco skulle børsnoteres, men faldende oliepriser og et internt magtopgør kom i vejen. Aramcos koncernchef, Amin Nasser, har senest udtalt, at børsnoteringen kan finde sted i 2021.

De nye regnskabstal fra Saudi Aramco afslører også, at selskabet - ikke underligt - er dybt afhængig af prisen på råolie. Da olieprisen var lav i 2016, tjente selskabet "kun" 88 mia. kr.

I 2018 var olieprisen derimod højere, hvilket sikrede selskabet et overskud på 737 mia. kr. Det vil altså sige godt 1,4 mio. kr. i minuttet - hele året.