Huawei står til millionlussing efter TDC-skilsmisse

Huaweis danske selskab forventer, at både omsætningen og indtjeningen vil blive ramt af det afbrudte samarbejde med TDC.

Kinesiske Huawei kan mærke på pengepungen, at den for nylig blev skrottet af TDC.

Både omsætningen og indtjeningen i Huaweis danske datterselskab vil blive ramt i 2019 af det afbrudte samarbejde.

Helt konkret forventer Huawei, at skilsmissen fra TDC vil koste 194 mio. og 10 mio. kr. i henholdsvis mistet omsætning og indtjening i år.

Det oplyses i et nyt regnskab fra selskabet Huawei Technologies (Denmark) ApS.

»I 2019 forventes det overordnede niveau for carrier-forretningen at falde som en konsekvens af, at Huawei Danmark ikke blev valgt som partner for TDC’s udrulning af landsdækkende kommercielt 5G,« står der i regnskabet.

Derudover skriver Huawei, at selskabet heller ikke fortsætter som serviceleverandør for TDC’s trådløse netværk.

Finans har forespurgt Huaweis kommunikationsafdeling for en uddybende kommentar.

Kommunikationsafdelingen ønsker ikke at gå i nærmere detaljer omkring det tabte beløb på det afbrudte TDC-samarbejde.

»Vi har en stram beregningsmetode for vores omsætning, indtjening og lignende,« skriver Huawei i sin udtalelse til Finans.

Derudover oplyser Huawei, at den ikke forventer at tage juridiske skridt mod TDC, men at den var »ked af« at høre TDC’s beslutning om at lade Ericsson stå for det landsdækkende 5G-netværk.

»Men vi er stadig selvsikre omkring vores industriledende 5G-teknologi,« siger Huawei i udtalelsen.

Overskuddet i Huaweis danske datterselskab faldt i 2018 fra 44 mio. til 32,8 mio. kr. Samtidig faldt omsætningen i fjor med 16 mio. kr. til lidt over 1 mia. kr.

Selvom tabet af TDC som samarbejdspartner vil medføre mistet omsætning, forventer Huaweis danske datterselskab, at den samlede omsætning i selskabet kun vil falde med omkring 30 mio. kr. Det skyldes, at andre dele af forretningen vil opleve fremgang.

I marts kom det frem, at TDC havde droppet Huawei som leverandør af et landsdækkende 5G-netværk og i stedet peget på svenske Ericsson til at løfte den opgave.

Leverandørskiftet skete efter et forløb, hvor USA havde presset massivt på for at få vestlige nationer til at droppe den kinesiske leverandør, som er mistænkt for at videregive oplysninger til den kinesiske stat.

Op til TDC’s beslutning udtrykte både danske politikere og Forsvarets Efterretningstjeneste bekymring over Huawei.

Frygten har været, at Huaweis tætte forhold til den kinesiske stat kunne resultere i, at følsomme danske data kunne havne i Kinas hænder.

TDC har dog understreget, at valget af Ericsson var en rendyrket kommerciel beslutning.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere i Huaweis danske datterselskab var i 2018 på 186. Året forinden var tallet 226.