Verdos varmekunder skal have reduceret deres priser med flere tusinde kroner ifølge ny afgørelse fra Forsyningstilsynet. Verdo-ledelsen er ikke tilfreds og har anket.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Energikoncernen Verdo har fået tre år til at betale 235 mio. kr. tilbage, som virksomheden har overfaktureret sine 13.000 varmekunder for i perioden 2000-2005.

Det fremgår af en meddelelse på Verdos hjemmeside, hvor det dog også hedder, at koncernen har anket afgørelsen »af principielle årsager«.

Med andre ord er der altså ikke foreløbigt udsigt til, at kunderne bliver kompenseret for, at den randrusianske forsyningsvirksomhed skruede op for varmeprisen ved hjælp af en udskældt metode uden at myndighedernes tilladelse.

Ifølge meddelelsen vil en tilbagebetaling af de 235 mio. kr. over tre år skulle ske gennem en reduktion af varmepriserne til virksomhedens kunder på 2.200 kroner om året omregnet til et typisk standardhus på 130 kvadratmeter med normalt varmeforbrug og ca. 1.350 kroner om året for en typisk lejlighed.

Verdo kritiserer, at Forsyningstilsynet har brugt over 15 år på behandle sagen, og virksomheden savner klare retningslinjer.

»Lad det være sagt meget tydeligt her, at vi selvfølgelig efterlever loven og de afgørelser, der måtte træffes. Når afgørelsen inden for de kommende måneder bliver stadfæstet eller ændret, følger vi selvfølgelig den, og vi vil herefter orientere dig om afgørelsen,« hedder det.

Finans beskrev tidligere i denne uge, hvordan Verdo har overfaktureret sine kunder med 440 mio. kr. i perioden 2000-2014. Ifølge Forsyningstilsynet må varmeselskaber kun gøre dette, når de har fået tilsynets godkendelse, og i perioden 2000-2005 bad Verdo end ikke om denne tilladelse, inden koncernen hævede kundernes varmepriser.

Først fra 2006 søgte Verdo om tilladelse og fortsatte med at overfakturere kunderne, men tilsynet har aldrig godkendt ansøgningen, og derfor kan det ende med flere krav om efterbetalinger.

Overfaktureringen er sket med baggrund i en bestemmelse i varmeforsyningsloven, der giver mulighed for at indregne en såkaldt forrentning af indskudskapitalen i varmeprisen, og metoden fik et politisk flertal til at lave et politisk indgreb i 2017.

Det er dog ikke den eneste metode, Verdo har benyttet. Torsdag kunne Finans afsløre, hvordan varmeselskabet har lavet en bogføringsmanøvre, der hvert år suger millioner ud af varmeselskabet til Verdo A/S, som kan bruge pengene i andre dele af koncernen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Verdo.