Passagernes dom: Her er de 10 bedste flyselskaber i verden

Særligt asiatiske selskaber klarer sig godt. Kun et enkelt europæisk selskab er på listen.

Nogle flyselskaber er bedre end andre.

Det kan de fleste blive enige om. Men hvor skal man bestille sine billetter, hvis man vil flyve med de bedste? Det giver TripAdvisors årlige Travelers Choice Awards for 2019 et bud på.

For tredje år i træk kårer brugerne de bedste selskaber, baseret på både pris og service. Listen er rangeret på baggrund af TripAdvisors anmeldelser og analyseret ved hjælp af algoritmer.

TripAdvisor har ifølge Business Insider kigget på data fra januar til december 2018, som har gjort det muligt at komme med et bud på, hvilke flyselskaber der mest konsekvent leverer den bedste oplevelse.

Se top-10 over verdens bedste flyselskaber her:

Singapore Airlines Qatar Airways Eva Air (Taiwan) Emirates Japan Airlines Southwest Airlines (Dallas) Azul (Brasilien) Air New Zealand Jet2.com (UK) All Nippon Airways (Japan)

Singapore Airlines har fået førstepladsen for andet i år i træk. Flyselskabet bliver bl.a. rost for at have den bedste Economy-klasse.

»Singapore Airlines skuffede ikke. Når et selskab har et godt rygte, kan man nogle gange blive skuffet, når man endelig flyver med dem, men det er ikke tilfældet. Formidabel service. Super godt udvalg af underholdning. Gode ture,« skrev en bruger for nyligt om selskabet.

Som det eneste europæiske flyselskab på listen er britiske lavprisselskab Jet2.com. Selskabet bliver bl.a. rost for at være familievenligt og tillade 22 kg. bagage.

En bruger har for nyligt givet dem en anmeldelse med titlen "Fantastisk meget for pengene."

»Check-in-processen var super hurtig og nem. Service ombord på flyet var fantastisk, personalet var meget venligt og der var et godt udvalg af forfriskninger.«