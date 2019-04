Den nye lufthavn uden for Istanbul skal være verdens største og travleste.

Den skal være verdens største lufthavn og ender potentielt med at koste op imod 200 mia. kr.

Og nu er den så endelig taget i brug, den nye Istanbul Airport, der ligger lige uden for Tyrkiets største by. I løbet af weekenden blev 47.000 tons materiel og 337 fly flyttet fra Istanbuls gamle lufthavn, Atatürk, til den nye.

Og flyttemanøvren, der involverede over 1.800 personer, gik efter planen. Ingen passagerfly skal længere bruge Atatürk-lufthavnen, som nu officielt er lukket, lød det søndag fra en talsperson for lufthavnsoperatøren IGA.

Nogle få fragtfly skal dog fortsat bruge landingsbanerne i Atatürk-lufthavnen.

Den nye lufthavn i Istanbul er et prestigeprojekt for præsident Recep Tayyip Erdogan, som vil gøre lufthavnen til verdens største. Faktisk åbnede han lufthavnen allerede for et halvt år siden, men først søndag fik lufthavnen luft under vingerne.

På nuværende tidspunkt har den nye lufthavn tre landingsbaner og en kapacitet på 90 mio. passagerer årligt. Men planen er, at den frem mod 2027 skal udvides til en kapacitet på 200 mio. passagerer.

Det vil gøre Istanbul Airport til den suverænt største og mest travle lufthavn i verden.

Byggeriet af den storstilede lufthavn har dog ikke været uden kontroverser.

Mindst 30 personer har mistet livet i forbindelse med byggeriet, og arbejdere har rapporteret om »fængselslignende forhold« og dårlig løn. De tyrkiske myndigheder har afvist kritikken.

I dag er Hartsfield-Jackson lufthavnen i Atlanta i USA verdens største med 105 millioner passagerer årligt.