Norsk familie sælger aktier for mere end 600 mio. kr.

Afhængigt af den fremtidige indtjening, kan beløbet blive endnu større for Gjedebo-familien.

623 mio. danske kroner er mange penge.

Det er også det svimlende beløb Tore Gjedebo og resten af Gjedebo-familien fik for familieaktierne i Hitecvision, som de solgte til Anders Christian Wilhelmsen og hans søskende.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Købsaftalen blev skrevet under i tirsdags, og den sikrer den norske rigmand Tore Gjedebo og hans familie ca. 390 mio. kr. i udbetaling for ejerandelen. Samtidig kan der komme yderligere 233 mio. kr. oven i hatten, hvis visse indtjeningsmål nås.

Hitecvision er en virksomhed med hovedkontor i Stavanger, som forvalter fem fonde med mere end 35 mia. kr. i kapital, der er investeret i olie- og gas industrien. Virksomheden har også kontorer i Oslo og i London.

Salget sker efter lang tids uenighed mellem Tore Gjedebo og Hitecvisions topchef og hovedaktionær Ole Ertvaag.

»Jeg tror at det er godt for os som familie og for Ole. Nu er vi glade for at have fundet en ny, god ejer,« siger Tore Gjedebo til Dagens Næringsliv.

Pengene fra salget skal bl.a. bruges på at etablere en bæredygtighedsfond, der skal bære navnet Playbook 17, hvilket hentyder til FN's 17 bæredygtighedsmål.

Der skal dog hentes yderligere midler ind først.

»Det bliver spændende at etablere en ny fond. Vi håber at skaffe 150-200 mio. dollars. Vi oplever positiv interesse fra investorer og håber på at komme i mål i løbet af sommeren,« siger Tore Gjedebo.

Hitecvision har eksisteret siden 1994. I 2016 forlod Tore Gjedebo posten som bestyrelsesformand i selskabet.