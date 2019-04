Trods uro på finansmarkederne hentede erhvervsmanden Henrik Lind via selskabet Lind Invest et overskud på 344 mio. kr.

Den aarhusianske erhvervsmand Henrik Lind har for fjerde år i træk tjent et trecifret millionbeløb via sit investeringsselskab Lind Invest. Investeringsselskabet kom således ud af 2018 med et overskud efter skat på 344 mio. kr., viser årsregnskabet for Lind Invest.

»Selskaberne i gruppen har klaret sig godt igennem 2018. Danske Commodities leverede rekordresultater, Lind Capital fortsatte med at levere ukorreleret med de finansielle markeder og med en underliggende vækst, der er drevet af en stærk forretningsmodel og vellykket udnyttelse af muligheder,« skriver Henrik Lind i regnskabet.

2018 blev et historisk år for Lind Invest. Henrik Lind grundlagde Danske Commodities, men i fjor blev det besluttet at sælge Henrik Linds livsværk til norske Equinor (tidl. Statoil) for 3 mia. kr. Salget blev gennemført i begyndelsen af 2019. Med salget er der lagt op til, at 2019 bliver det bedste nogensinde i Lind Invests historie.

»Salget af Danske Commodities markerer et historisk skift i sammensætningen af aktiver i Lind Invest, og vi brugte meget tid i anden halvdel af 2018 på at forberede os på det. Lind Invest er klar til den nye situation, som ikke ændrer vores investeringsstrategi og tilgang,« skriver Henrik Lind.

I forbindelse med årsregnskabet for 2017 gjorde Lind Invest opmærksom på, at selskabet havde indtaget en mere forsigtig tilgang til investeringerne, efter at aktiemarkederne i en årrække har været på himmelflugt. Og det kom Henrik Lind til gode i 2018, hvor finansmarkederne i slutningen af året blev kastet ud i store dyk.

»Vores investeringsportefølje oplevede et mindre fald. Udsvingene på markederne gjorde 2018 til en udfordrende periode for vores investeringsaktiviteter - især i anden halvdel af året. Mens dette var noget, vi ikke kunne forudse, var vi i høj grad forberedt på det, da vi i vores outlook for 2018 havde forudsagt flere udsving,« skriver Henrik Lind.