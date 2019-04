SAS aflyser 205 fly fredag, men forhandler fortsat med piloter

Piloter i SAS har udsendt strejkevarsel, og derfor har SAS fredag aflyst 205 fly forebyggende, meddeler selskabet til DR ifølge Ritzau.

SAS har besluttet at aflyse 205 fly fredag. Det meddeler selskabet torsdag aften og gør det som en forebyggende foranstaltning i forbindelse med en strejke, som flyselskabets piloter har varslet.

«Vi har valgt at aflyse et antal flyvninger fredag morgen og formiddag, så vores kunder ikke tager forgæves til et fly, der er aflyst - det drejer sig om i alt 205 afgange. Men vi arbejder hårdt på at nå en løsning med vores pilotforeninger, og vi håber at komme til enighed med dem, ligesom vi har gjort med alle de andre medarbejdergrupper i SAS,« siger Mariam Skovfoged, SAS’ pressechef, til Finans..

SAS har modtaget konfliktvarsel fra pilotforeningerne i Danmark, Norge og Sverige.

SAS opfordrer sine passagerer til at tjekke på hjemmesiden, om deres fly er omfattet.

Selskabet indgik i 2017 en ny kollektiv aftale med piloterne for en treårig periode. Overenskomsten skulle altså efter planen genforhandles i foråret 2020. Piloterne fik imidlertid en klausul om, at de kunne opsige aftalen et år før tid, og det har de benyttet de sig af.

Forhandlinger mellem flyselskabet SAS og dets piloter brød dog sammen i begyndelsen af april. Det fik flyselskabets piloter til at varsle konflikt fra den 26. april

I værste fald kan en konflikt koste selskabet sit overskud på mindre end to uger, har aktieanalysechefen hos Sydbank, Jacob Pedersen, tidligere vurderet over for Ritzau.

»Det vil blive meget dyrt for SAS. Jeg vil forvente, at det vil koste omkring 75 til 100 millioner svenske kroner om dagen, hvis alle SAS’ fly skulle parkeres på landjorden på grund af sådan en strejke.

Dermed kan udsigten til et overskud i år muligvis være spist på mellem 10 til 14 dage med en lammende strejke.