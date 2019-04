Kæmpe strejke i SAS kan blive en økonomisk katastrofe

Hele flyselskabet SAS' er i spil, siger en investeringsøkonom og en aktieanalysechef.

Den omfattende pilotstrejke i SAS kan blive en særdeles dyr affære for det skandinaviske flyselskab, der ligesom så mange andre i luftfartsbranchen er presset på indtjeningen.

Fredag har SAS måttet aflyse 673 flyafgange, fordi SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige strejker. Det rammer 72.000 passagerer, som nu er strandet på landjorden.

»Strejkedage er utrolig dyre. De koster kompensation til kunderne, manglende flyindtægter, og de tærer på kundeloyaliteten,« siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

»Kunderne tilkendegiver ikke sjældent, at de har sympati med de ansattes krav, men når det kommer til at omsætte den sympati til lysten til at betale mere for en flybillet, er den økonomiske sympati ved bestillingsknappen forsvundet,« fortsætter han.

Per Hansen vurderer, at regningen for strejken hurtigt kan løbe op i et trecifret millionbeløb, hvis den varer weekenden over.

»En strejke, som potentielt kan vare ved i ugevis, vil hurtigt kunne udradere mulighederne for at tjene penge for et helt år,« siger Per Hansen.

Samme melding lyder fra Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen. Han vurderer, at en strejke i værste fald kan koste SAS hele sit årsoverskud på mindre end to uger.

»Det vil blive meget dyrt for SAS. Jeg vil forvente, at det vil koste omkring 75 til 100 millioner svenske kroner om dagen, hvis alle SAS’ fly skulle parkeres på landjorden på grund af sådan en strejke,« sagde Jacob Pedersen torsdag til Ritzau Finans.

Det er uenighed om løn, arbejdstider og vagtplaner, der har fået SAS' piloter til at afbryde forhandlingerne med SAS og gå i strejke. Piloterne vil bl.a. have mere i løn, hvorimod SAS opfordrer til mådehold ovenpå en årrække med trange økonomiske tider.

»SAS er villig til at fortsætte forhandlingerne, men hvis piloternes krav skal opfyldes, vil det få store negative konsekvenser for selskabet,« udtaler Karin Nyman, kommunikationsdirektør hos SAS, fredag morgen.