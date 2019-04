Mysterium: Hvordan sniger man en 5,5 meter armeret limousine uden om Nordkoreas handelsembargo?

Det er et mysterium, hvordan Kim Jong-Un kunne råde over to armerede limousiner af mærket Mercedes, da han tog på visit hos sin kollega Putin i Vladivostok. Den slags hører så afgjort under den strikse handelsembargo mod diktaturet.

På mystisk vis dukker der to velvoksne armerede limousiner op, næsten hver gang den nordkoreanske leder Kim Jong-Un er på besøg i udlandet - tilsyneladende hans egne biler.

Ikke fordi det er mærkeligt, at han kører i store skud- og bombesikrede biler.

Men det kan ikke være helt nemt at få dem lusket forbi den handelsembargo, som er indført over for atommagten Nordkorea, og som klart omfatter luksusvarer af den slags.

»Vi har absolut ingen idé om, hvordan de to køretøjer er blevet leveret til Nordkorea,« siger Silke Mockert, talsmand for bilproducenten Daimler, til den britiske avis The Guardian.

Man har haft en ret sikker fornemmelse af, at Kim Jong Un, som bl.a. elsker ost, nok får sneget nogle vestlige luksusvarer ind, selvom FN’s sanktioner forbyder det.

Men det er alligevel en provokation at flashe de meget store biler, der er omkring 5,5 meter lange og godt 3 tons tunge og udstyret med alskens teknisk udstyr.

Udover at kunne levere underholdning i form af spil og film kan bilerne fint bruges som veludstyrede mødelokaler.

Daimler afviser at have nogen del i den ulovlige leverance.

»Vores selskab har ikke haft nogen forretningsforbindelser med Nordkorea i langt mere end 15 år nu og overholder strengt EU og FN’s embargo,« siger Silke Mockert.

Hun tilføjer dog, at selskabet ikke har mulighed for at kontrollere andres salg af brugte biler.