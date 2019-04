Millioninvestering: Nu har Lars Seier kåret Danmarks bedste iværksættere

Den danske designvirksomhed Spring Copenhagen har netop vundet TV2-programmet Vejen til Seier. Med sejren følger en millioninvestering.

Mandag aften vandt den danske designvirksomhed Spring Copenhagen iværksætter-programmet Vejen til Seier, der byder på en fornem titel og en investering i millionklassen.

Udover titlen som Danmarks bedste iværksættere følger også en investering på 6 mio. kr. fra Seier Capital, og så kan de to ejere af Spring Copenhagen, Claus Nielsen og Peter Sørensen, snart byde velkommen til Lars Seier, der indtræder i virksomheden som ligeværdig partner.

»Det er en blåstempling af vores virksomhed og os som personer, at en af Danmarks rigeste mænd vælger vores virksomhed. Det betyder også, at vi med de tilførte penge kommer ud af den startup-proces, som vi har været i,« forklarer Peter Sørensen, der er partner og ejer hos Spring Copenhagen.

TV2-programmet Vejen til Seier har de seneste måneder budt på spirrende iværksætterhistorier fra hele landet, som én efter én blev sorteret fra. Nogle idéer var for tynde, andre var for tidlige i processen, men Spring Copenhagen kunne altså levere præcis det, Lars Seier øjner i en god forretning.

»Jeg tror, vi er valgt, fordi Claus og jeg udgør et godt team. Vi har kendt hinanden i flere år, og så har vi meget fart på, som man skal have i denne her branche,« siger Peter Sørensen.

Spring Copenhagen producerer danske designklassikere ved at tage udgangspunkt i tidligere danske designere. F.eks. har virksomheden produceret Peberfuglen, der første gang så dagens lys i slutningen af 1950’erne udarbejdet af den danske designer Sven-Erik Tonn-Petersen. Spring Copenhagen relancerede Peberfuglen i samarbejde med Tonn-Petersen’s familie i 2015, hvor den altså genopstod på ny.

Med den nye kapitaltilførsel skal virksomheden ud og kapre markedsandele i Skandinavien og Nordeuropa.

Spring Copenhagen Spring Copenhagen er grundlagt i 2015 af Peter Sørensen og Claus Nielsen.

Virksomheden sælger accessories til køkkenet og stuen.

Dens mest kendte produkt er peberfuglen, som har været virksomhedens primære produkt.

Spring Copenhagen begynder at sælge lamper i efteråret 2019.

Investor Lars Seier forventer da også at skabe en iværksættersucces ud over det sædvanlige.

»Når jeg investerer, investerer jeg ikke kun i en virksomhed, men også i mennesker. Claus og Peter viste fra begyndelsen drive og gåpåmod – og deres salgstal og iværksætterkompetencer taler for sig selv. Nu træder jeg ind som ligeværdig partner og tilfører kapital, så de kan skabe noget rigtig stort inden for dansk design. Jeg forventer at skabe en bragende iværksættersucces,« siger Lars Seier.

Spring Copenhagen forventer, at investeringen vil spole virksomhedens udvikling og vækst to-tre år frem i tiden, og millionerne skal også bruges på produktudvikling og et indtog på markedet for belysning.

Spring Copenhagens første lamper kommer på markedet i efteråret 2019.