SAS og piloterne nærmer sig hinanden

SAS har forhandlet med piloterne det meste af onsdagen. OPDATERET med udtalelser fra kl. 21.

SAS og piloterne har nærmet sig hinanden, men der er ingen udsigt til en hurtig løsning.

Sådan lyder beskeden fra den norske forligsmand, riksmekler, Mats Wilhelm Rutland til norsk presse.

»Der er meget tilbage, og vi er ikke tæt på en løsning. Der er bevægelse mellem parterne, men afstanden er betydelig,« lød det fra forligsmanden ifølge VG.

SAS har forhandlet med piloterne i Oslo det meste af onsdag. Piloterne har strejket siden fredag, hvor forhandlinger om nye overenskomster brød sammen.

Ved 21-tiden har riksmekleren igen udtalt sig til norsk presse.

»Vi vil blive ved, så længe vi mener der er grundlag for at fortæstte forhandlingerne også gennem hele natten. Hvis ikke det tjener noget formål, vil vi stoppe,« udtalte Mats Wilhelm Rutland til norsk presse.

Onsdag vil strejken have ført over 3300 aflysninger med sig. Dermed vil 327.000 passagerer være berørt af strejken.

SAS aflyste onsdag 280 afgange torsdag. Aflysningerne gælder foreløbig til kl. 14 torsdag.

Strejken vurderes ifølge Sydbank at koste omtrent 50 mio. danske kr. om dagen for SAS. Dette tal er »ikke helt ved siden af,« som bestyrelsesformand for SAS, Carsten Dilling udtrykker det.

Hovedkravet fra piloterne har været en større grad af forudsigelighed i deres vagtplaner. 60 procent af piloterne arbejder ifølge Ritzau på en ordning, hvor de kender deres arbejdstid to uger, før månedens vagtplan træder i kraft.

Piloterne ønsker, at flere kommer over på en fast ordning, hvor man arbejder fem dage og dernæst har fri fire dage.

Piloterne har også ønsket at få mere i løn. Desuden er de utilfredse med, at SAS har opsagt en række aftaler, der blandt andet har betydning for muligheden for at blive kaptajn, hvilke typer af fly man kan søge om at flyve, og hvornår man får ferie.

SAS har kaldt piloternes krav for uansvarlige, hvis flyselskabet skal være i stand til at klare sig i et konkurrencepræget marked.

»Vi har lagt en langsigtet plan for overlevelse, og den holder vi fast i,« lyder budskabet fra Carsten Dilling.