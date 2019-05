Starbucks advarer nu mod en kaffekande, som kan forårsage store skader, hvis den går i stykker.

Efter flere uheld har den amerikanske kaffekæde Starbucks været nødsaget til at trække 263.000 Bodum kaffekander tilbage.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Starbucks.

Tilbagetrækningen sker, efter at i hvert fald ni uheldige kaffedrikkere er kommet til skade ved at brygge kaffe på Bodum-kanderne. Flere har bl.a. fået dybe sår på hænderne, efter kaffekanden er gået i stykker.

Kanderne er lavet af genbrugsmaterialer, de er specialudviklet til Starbucks og kaldes miljøvenlige, men nu skal de altså leveres tilbage.

Samarbejdet mellem schweizisk-danske Bodum og Starbucks startede for år tilbage, da Starbucks ønskede en mere grøn og bæredygtig strategi. Kaffekanderne er angiveligt solgt online og på Starbucks’ caféer i USA og Canada siden 2016.

Bodum, der stadig er 100% familieejet, har i dag hovedsæde i Schweiz, og dens produkter sælges i 55 lande. Bodum er især kendt for sin franske stempelkande, som er solgt i over 100 millioner eksemplarer verden over.

Starbucks forklarer i en meddelelse, at det er plastikknoppen på Bodum-kanden, den er gal med, for når man sætter hånden på for at presse stemplet ned i kanden, er der altså risiko for, at kanden går i stykker, og dermed får kunderne skader fra en ’metalstang’, som plastikknoppen ellers skulle dække.

Den amerikanske kaffekæde beder alle om at stoppe med at anvende kanden og levere den tilbage til Starbucks.

Virksomheden er de senere år blevet kritiseret for sine plastbaserede kopper og låg, og kaffekanden, der nu trækkes tilbage, er blot et af flere bæredygtige tiltag fra Starbucks’ side.