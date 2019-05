Et presset Falck sparer sig til et større driftsoverskud

Det første kvartalsregnskab siden Bios-skandalen er landet fra den danske redningskoncern.

Omsætningen i Falck faldt i første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Den udgjorde 3,53 mia. kr. i første kvartal 2019.





Driftsresultatet steg til 327 mio. kr. sammenlignet med første kvartal 2018, hvor driften udgjorde 187 mio. kr.





Den forbedrede indtjening skyldes et effektiviseringsprogram, der blev implementeret i 2018. Som en del af programmet er der siden første kvartal sidste år skåret ca. 2000 medarbejdere væk.



I kølvandet på Bios-skandalen, hvor det kom frem, at interne folk i Falck havde ført en smædekampagne mod det hollandske reder-selskab Bios, har Falck indledt et omfattende, internt oprydningsprogram ved navn ”Clear”.





»Kendelsen var pinlig for Falck. Vi lever af, at folk i nød stoler på, at vi hjælper dem, og af, at vi lever op til de forventninger, som offentlige kunder og forsikringsselskaber har til os. Det er det, vores ansatte er stolte af, og det, som vores kunder og samfundet forventer af os,« udtaler topchef i Falck Jakob Riis i en pressemeddelelse.





Falck har iværksat Clear efter Konkurrencerådets kendelse den 30. januar 2019 om, at Falck havde overtrådt den danske konkurrencelov i årene 2014-15.





Falcks tiltag betyder, at der ydes kompensation til de parter, som har ”forudsigelige og og dokumenterede tab” som følge af Falcks handlinger, der førte til kendelsen.





Programmet skal også identificere og behandle tidligere og nuværende overtrædelser af de Forretningsetiske Regler samt indføre nul-tolerance-tilgang i Falck for at sikre, at kvalitet og etik har højeste prioritet i virksomheden.





»Vores oprydningsprogram vil forstærke og sætte fart på ændringer i vores kultur,« siger Jakob Riis i pressemeddelelsen.