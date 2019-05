Var verdens bedste flyselskab: Nu er det i store problemer

Det gældsplagede flyselskab Asiana Airlines igangsætter redningsaktion.

Verdens engang bedste flyselskab kæmper med en skrantende økonomi og sætter nu gang i en storstilet redningsplan, der skal sikre selskabets fremtid.

Det drejer sig om koreanske Asiana Airlines, der i 2010 blev kåret til verdens bedste flyselskab, men som i dag er langt fra fordums styrke. Voldsomme tab og en stor gæld har sat Asiana under hårdt pres.

Derfor har selskabet nu valgt at fjerne en række ruter og udfase flere af sine fly, skriver branchemediet Check-in.dk.

Fra den 9. juli i år nedlægger Asiana Airlines bl.a. ruter til Indien, USA og Rusland, og selskabet udfaser op til 10 ældre fly. Derudover nedlægger Asiana sit førsteklasse-produkt.

Situationen i det tabsramte flyselskab er alvorlig. I marts meddelte Asiana Airlines, at det havde lidt voldsomme tab og havde fået større gæld. Det fik flyselskabets revisor til at udtrykke bekymring over den økonomiske situation.

Koncernchefen trådte af, og kreditorerne måtte træde til med 9 mia. kr. i økonomisk støtte.

Den største aktionær i Asiana Airlines, Kumbo Asiana Group, har meddelt, at den vil sælge hele sin aktiepost i det gældsplagede flyselskab, skriver Check-in.dk.

Asiana Airlines, der blev grundlagt i 1988, har over 10.000 ansatte og er Sydkoreas næststørste flyselskab - kun overgået af Korean Airlines.

Sidste år var Asiana Airlines ikke at finde på top 10-listen over verdens bedste flyselskaber. På den årlige liste fra britiske Skytrax toppede Singapore Airlines efterfulgt af Qatar Airlines.