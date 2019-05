Endnu en tidligere Danske Bank-direktør bekræfter sigtelse i hvidvasksag

Lars Steensgaard Mørch bekræfter, at han er blandt de ti Danske Bank-direktører, der er sigtet af SØIK i sagen om Danske Banks hvidvask i Estland.

Direktøren for Danske Banks aktiviteter i Estland i 2012 til 2014, Lars Steensgaard Mørch, er blandt de sigtede i den store sag om hvidvask, der nu har ført til en stribe sigtelser og ransagninger. Det bekræfter han på sin Linkedin-profil, ifølge Børsen.

Han er en af de 10 Danske Bank-direktører, som nu er sigtet i sagen, forklarer han i opslaget:

»Der er interesse om hvidvasksagen i Danske Bank. Flere medier har skrevet, at der har været ransagning i ca. 10 hjem og at 10 personer er blevet i sigtet. Jeg kan bekræfte, at jeg er en af de sigtede og har derudover ikke yderligere kommentarer,« skriver Lars Steensgaard Mørch på sin Linkedin-profil.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har de seneste måneder rejst sigtelser i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial og gennemført ransagninger af de sigtedes hjem. Tirsdag om det frem, at Thomas Borgen, den tidligere topchef for Danske Bank indtil september 2018, var blandt de sigtede. Derudover er der også sat navn på to andre, nemlig den tidligere økonomidirektør i Danske Bank Henrik Ramlau-Hansen og tidligere chefjurist Flemming Pristed.

Lars Steensgaard Mørch var direktør i Danske Bank frem til april 2018, hvor han gik af i kølvandet på afsløringerne om hvidvask for op til 1.500 mia. kr. Dengang var han leder af Business Banking-afdelingen hos Danske Bank, men var altså tidligere direktør for aktiviteterne i Baltikum, herunder Estland, i de år der blev vasket penge hvide. Han har ingen kommentarer ud over sit opslag på Linkedin, skriver Børsen.