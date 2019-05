Mors dag: Derfor koster det kassen at købe den store buket

Blomster er et besværligt produkt, rent økonomisk. Det mærker forbrugerne på pengepungen, når de strømmer til blomsterbutikken samtidigt.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Søndag den 12. maj er det mors dag, og for mange er det ensbetydende med at købe chokolade eller en buket blomster til sin mor.

Men hvor du kan finde chokolade i mange prislag, er det ikke nemt at finde en buket blomster til discountpris, og det er der en god forklaring på, skriver BBC, der har gennemgået økonomien bag en buket blomster.

Blomster er nemlig en yderst delikat vare, som oftest skal transporteres mange kilometer, før den når frem til kunden. Globalt har fire lande nemlig sat sig på markedet for afskårne blomster, med Holland som den helt store globale leverandør, og derefter Colombia, Ecuador og Kenya.

Der skal høstes, skæres og pakkes, uden at blomsterne tager skade, og så skal de på køl under transporten for at holde sig friske. Selv det mindste hak eller kvæstelser betyder, at blomsten bliver kasseret, når den når frem til blomsterbutikken.

Men alt det er bare den normale udfordring med blomster – at sørge for blomster nok til en dag som mors dag er langt mere kompliceret. På den slags dage bliver der solgt måske tyve gange så meget som normalt, og derfor skal leverandørerne sørge for at have blomster nok, der lige netop blomstrer på rette tid.

For at være sikker på at kunne dække behovet, kører man med overkapacitet før og efter, og de blomster bliver så typisk solgt med tab, der skal hentes hjem gennem højere priser, når man så rammer en stor blomsterdag.

Der skal også bruges ekstra arbejdskraft hos blomsterleverandørerne i de travle perioder. Og man kan ikke hive tilfældig, ufaglært arbejdskraft ind, men må betale ekstra for folk, som kender faget, siger Jeanie McKewan, en blomsterdyrker i USA.

Også hos blomsterhandlerne betyder den store efterspørgsel på én dag, at der skal købes meget ind, og potentielt smides en del ud, hvis ikke salget var helt så højt som forventet. Det bliver også lagt på prisen.

I Danmark er forbruget af blomster faldende, målt på hvor mange kroner danskerne i gennemsnit køber blomster og planter for.

Som kurven viser, fulgte forbruget med konjunkturerne op i tiden op til finanskrisen, og dykkede derefter. Men de nye, økonomiske medvinde har ikke fået forbruget til at stige igen.