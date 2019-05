Flyselskaberne får nu tildelt deres plads i Berlin Brandenburg Lufthavn, der er blevet voldsomt forsinket - og voldsomt dyrere end forventet.

En ny storlufthavn i Tysklands hovedstad Berlin har udviklet sig til den største byggeskandale i landet i nyere tid. Men om halvandet år skulle det være ganske vist, at det første fly letter fra Berlin Brandenburg Lufthavn.

Måske.

Lufthavnen skulle have åbnet for otte år siden, men er blevet forsinket igen og igen på grund af et utal af fejl og skandaler. Og nå ja, så er lufthavnen blevet mere end dobbelt så dyr som budgetteret.

Den samlede pris: 44 mia. kr.

Men nu er oktober 2020 officielt blevet meldt ud som tidspunktet, hvor lufthavnen står klar, og de kommende flyselskaber i lufthavn er begyndt at få tildelt deres terminal. Det skriver luftfartsmediet check-in.dk.

At flyselskaberne nu får tildelt deres plads i lufthavnen er et vigtigt skridt til at sikre driften, skriver Berlin Brandenburg Lufthavn i en pressemeddelelse. I de kommende uger vil cirka 80 flyselskaber få tildelt terminal i etaper.

»Tysklands pinligste byggeri,« har avisen Spiegel kaldt den nye storlufthavn, der skal erstatte Berlins to nuværende lufthavne, Tegel og Schönefeld. Lufthavnschefen har brugt ordet »byggekatastrofe.«

Det første spadestik blev taget i 2006, men siden er lufthavnen blevet et symbol på nærmest alt, hvad der kan gå galt - og så endda i Tyskland, der ellers er kendt for sin grundighed og effektivitet.

Over 150.000 fejl og mangler er blevet konstateret under forløbet med at bygge den nye lufthavn. Dem arbejder man stadig på at udbedre. Og selvom åbningen af lufthavnen adskillige gange er blevet udskudt, forsikrer chefen, at oktober 2020 nok skal holde.

»Denne gang er vi sikre på, at det lykkes. Vi har lært af erfaringerne og lavet en tidsplan med masser af ekstra luft,« sagde lufthavnschef Engelbecht Lütke Daldrup forleden under en presserundvisning til TV 2.