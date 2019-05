Derfor er det »hardcore,« men nødvendigt at spare voldsomt meget, skriver Musk.

Nu skal der spares penge.

Teslas administrerende direktør, Elon Musk, har i en mail til sin medarbejdere sagt, at Tesla kun kan klare sig 10 måneder endnu - så mangler firmaet penge.

Derfor bør alle medarbejdere være ekstra opmærksomme på at spare, hvor spares kan.

Det skriver nyhedsbureaet Reuters og techmediet Electrek, som begge har set mailen.

Det sker på trods af, at Tesla tidligere i denne måned lukkede en aftale om et kapitalindskud på 2,7 mia. dollars (ca. 18 mia. kr.), som skal bruges til produktionen.

Men det var ikke nok.

I mailen til medarbejderne siger Musk, at nettoprovenuet fra tilbuddet kun giver Tesla 10 måneder til at opnå breakeven (altså det punkt, hvor omkostninger og indtægter mødes, så der hverken er tab eller overskud) med den nuværende økonomiske kurs, skriver Reuters.

»Derfor skal alle udgifter i hele verden fremover, inklusiv materialer, løn, rejseudgifter, husleje - faktisk alle betalinger, der forlader vores bankkonti, revideres først,« skriver Musk.

»Det er hardcore, men det er den eneste måde, hvormed Tesla kan blive finansielt bæredygtig, og vi kan lykkes med vores mål om at hjælpe med at gøre verden mere miljømæssigt bæredygtig,« skriver Musk yderligere.

Teslas forsøg på at reducere omkostningerne er ifølge Reuters ikke nyt.

I april 2018 i en anden mail sendt til medarbejdere sagde Musk, at han havde instrueret sine økonomifolk til at »gennemtrimme alle udgifter over hele verden.«

For nyligt har Tesla derfor også været nødt til at fyre medarbejdere for at nedbringe omkostningerne.

Mailen kommer efter et omskiftende år for Tesla, som ifølge Reuters har fået analytikere og investorer til at tvivle på, om virksomheden har evner til at producere, sælge og levere nok biler til at opnå et bæredygtigt overskud.