Budkrig på ikonisk direktørvilla: Nu er den solgt for fire gange prisen

En forladt tidligere direktørvilla ved Aarhus er nu solgt til en pris, der ligger langt over den udbudte.

En tidligere direktør-villa med udsigt til Brabrandsøen ved den gamle Jaka-fabrik i Aarhus har stået tom i årevis, men nu er den solgt til en pris, der lander fire gange over den udbudte salgspris.

Det skriver Vores Brabrand.

Villaen er placeret i et af de mest attraktive områder i Aarhus, og derfor var udbudsprisen på 999.000 kr. også noget af et fund i området. Der var dog et men, for villaen er så slidt indvendig, at det vil koste millioner at genopføre den.

Alligevel er direktør-villaen nu solgt i en budrunde for 3,7 mio. kr. Altså godt fire gange så meget som udbudsprisen.

Ifølge den nuværende lokalplan er bygningen bevaringsværdig og skal derfor genoprettes, hvilket må forventes at koste den nye køber yderligere millioner.

Der er da heller ikke tale om en hvilken som helst villa. Villaen var tidligere ejet af Jaka-fabrikkens direktør, Carl Holst, og i slutningen af 1950’erne stod villaen præcis sådan, at direktøren kunne skue ud over Jaka-fabrikken, der i sin tid havde 550 ansatte.

Sidenhen blev Jaka opkøbt af Tulip, og direktørvillaen har siden 2008 stået tom og forladt på bakken ved Brabrand. Derudover har villaen været udsat for omfattende hærværk, og villaen kan altså langt fra beskrives som en »fashionabel« direktør-villa, som den ellers blev omtalt, da den stod færdig for 60 år siden.

Huset er blandt andet designet af Knud Blach Petersen, som også er arkitekten bag Gellerupparken ved Aarhus.

Lokalhistorikeren Lars Nikolajsen har tidligere udtalt til TV2, at »der er tale om en helt særlig ejendom.«

Grunden var ejet af entreprenørvirksomheden A. Enggard A/S, og det var også virksomheden, der udbød den gamle villa til salg, mens Danbolig stod for budrunden.

Der var ifølge Danbolig omkring 30 bud på villaen.