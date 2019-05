Blødende datterselskab presser slagterigiganten Danish Crown

Danish Crown har netop offentliggjort et halvårsregnskab, hvor indtjeningen er presset baglæns af stigende global svineproduktion og tab i koncernens britiske datterselskab Tulip Ltd.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Slagterigiganten Danish Crown kæmper stadig for at standse den økonomiske blødning i koncernens store britiske datterselskab, Tulip Ltd.

Det fremgår af det halvårsregnskab, som Danish Crown netop har offentliggjort. Regnskabet dækker 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019, og i den periode var Danish Crowns indtjening og konkurrenceevne presset helt i bund.

Det skyldes i høj grad, at svinekødspriserne i hele verden faldt på grund af stigende global produktion af grise. Samtidig er Danish Crown imidlertid blevet presset yderligere baglæns af krisen i datterselskabet Tulip Ltd.

»Den engelske forretning i Tulip Ltd. er stadig den største udfordring. Derfor er kapaciteten skåret til, og der er benhårdt fokus på omkostningerne,« hedder det i den pressemeddelelse, som Danish Crown netop har udsendt.

Selskabets adm. direktør Jais Valeur tilføjer:

»Det er fortsat et langt sejt træk at få den engelske forretning tilbage på sporet, men den plan vi fik lagt henover sommeren og efteråret 2018, har den ønskede effekt. Nu handler det om at holde fast og vinde ny forretning, så Tulip Ltd. igen kan komme til at bidrage positivt til indtjeningen i Danish Crown.«

Danish Crown oplyser ikke, hvor stort underskuddet i Tulip Ltd. ventes at blive. I helårsregnskabet 2017/18 havde Tulip et driftsunderskud på 260 mio. kr. og måtte derudover foretage en nedskrivning på 288 mio. kr. Også i årene forinden kørte Tulip med store underskud på driften.

Danish Crowns omsætning er i halvåret steget svagt til 30,5 mia. kr., mens driftsindtjeningen er faldet til 1,1 mia. kr.

Halvårsregnskabet giver dog ikke det fulde billede af udviklingen i Danish Crowns indtjening.

Slagterigiganten er et andelsselskab, som er ejet af de danske svineproducenter. Stort set hele Danish Crowns indtjening strømmer uge for uge direkte gennem selskabet og ud til andelshaverne i form af betaling for deres grise. Derfor er den løbende udvikling i svinekødsafregningen til andelshaverne det mest præcise udtryk for udviklingen i Danish Crowns samlede indtjening.

I det halvår, som Danish Crown netop har aflagt regnskab for, har selskabet leveret en gennemsnitlig svinekødsnotering på 8,81 kr. pr. kilo, viser Finans’ beregninger. En så lav notering efterlader langt de fleste andelshavere med store underskud. Noteringen har i halvåret været omkring 64 øre lavere end i samme periode året før. Det svarer til, at Danish Crowns totale indtjening i halvåret er reduceret omkring 380 mio. kr.

Siden halvårsregnskabet blev lukket har de globale svinekødsmarkeder imidlertid oplevet en af de mest dramatiske vendinger nogensinde. Priserne er tordnet i vejret, fordi sygdommen afrikansk svinepest spreder sig som en steppebrand i Asien og får produktionen til at falde.

»Det er glædeligt, at svinekødspriserne stiger, for det er godt for vores ejeres økonomi. På den anden side er det en stor opgave for vores forædlingsselskaber (herunder Tulip, red.) at komme igennem med så markante prisstigninger i markedet,« påpeger Jais Valeur.