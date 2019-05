Google har købt en industribygning på Manhattan i New York for 600 mio. dollar. For 23 år siden blev den solgt for 6 mio. dollar.

I 1996 blev en ældre industribygning på adressen 450 West 15th Street i New York, også kendt som the Milk Building, solgt for beskedne 6 mio. dollar til den israelsk-amerikanske forretningsmand Moishe Mana.

Nu, 23 år senere, har techgiganten Google sikret sig præcis samme ejendom i en opsigtsvækkende ejendomshandel til en pris på 600 mio. dollar, hvilket svarer til omkring 4 mia. kr. Sælgeren er investerings- og ejendomsselskabet Jamestown.

Det skriver erhvervsmediet Financial Times.

Bygningen, der er otte etager høj og fylder knap 30.000 kvadratmeter, ligger i New Yorks Meatpacking District, der tidligere husede slagterier og andre former for industri, men siden er blomstret op som en af New Yorks hippeste bydele, hvor modebutikker, restauranter og mediehuse er rykket ind i stor stil.

Google ejer i forvejen bygningen lige ved siden af, Chelsea Market, som techselskabet købte sidste år til en pris på 2,4 mia. dollar. De to bygninger skal tilsammen danne ramme om Googles fremtidige base i New York.

»Købet vil hjælpe os med at imødekomme vores kortsigtede vækstbehov. Konkret planlægger vi at fordoble vores tilstedeværelse i New York de næste 10 år,« udtaler Google i en pressemeddelelse.

Google har i dag omkring 8.000 ansatte i byen. Google regner selv med at optage tre etager i den nykøbte bygning, mens de øvrige kvadratmeter skal lejes ud til andre virksomheder.

The Milk Bulding har siden salget i 1996 skiftet hænder flere gange i takt med, at ejendomspriserne er eksploderet i New York.

I 2004 blev den solgt af Moishe Mana til en pris på 55 mio. dollar, og kun fire år siden blev den igen solgt videre til en svulmende pris på 161 mio. dollar.

I 2013 blev den solgt til Jamestown for 284 mio. dollar.