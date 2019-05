Rejsegigant i knæ - har modtaget bud på Spies

Det danske rejseselskab Spies kan blive solgt, efter at ejeren, Thomas Cook, har modtaget et tilbud.

Det kriseramte rejseselskab Thomas Cook kan være på vej til at skille sig af med sin nordeuropæiske forretning, der bl.a. omfatter Spies. Det skriver Financial Times.

I en meddelelse torsdag oplyser Thomas Cook, at man har modtaget »et meget foreløbigt og upfordret tilbud« på sit flyselskab Thomas Cook Airlines og alle koncernens rejseselskaber i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Buddet kommer fra kapitalfonden Triton Partners, der i forvejen ejer 37 virksomheder med sammenlagt 72.000 ansatte.

Thomas Cook overtog i 2007 de to danske rejseselskab Spies og Tjæreborg og slog dem efterfølgende sammen. Også det norske rejseselskab Ving skifter ejer, hvis buddet fra Triton Partners accepteres.

Ifølge Thomas Cook har man modtaget flere forskellige bud, som bestyrelsen nu skal overveje med det formål at »maksimere værdien for alle aktionærer,« som det hedder sig i meddelelsen.

Hvor meget Triton Partners har budt, oplyser Thomas Cook ikke.

Lufthansa har tidligere bekræftet, at den har budt på Thomas Cook-koncernens flyselskab, Thomas Cook Airlines, som er sat til salg for at skaffe tiltrængt kapital.

Det 178 år gamle Thomas Cook er et af verdens ældste rejseselskaber med millioner af kunder, men økonomien i selskabet er hårdt presset. For nyligt fremlagde Thomas Cook et regnskab med et kæmpe milliardunderskud, hvilket fik selskabets aktie til at falde med 40 pct.

Samtidig slæber Thomas Cook rundt på 10 mia. kr. i gæld.

Thomas Cook-koncernen ejer flere flyselskaber, der både beskæftiger sig med ruteflyvning og charterrejser.