Vandt egen ø med sommerhus: Nu kan familien miste det

Familien Quistgaard skal muligvis rive det sommerhus ned, som har været i familiens eje siden 1954 - også selvom familien ejer den ø, som sommerhuset ligger på.

For 65 år siden vandt en dansker ved navn Georg Jensen - ikke at forveksle med sølvsmeden Georg Jensen - en lille ø med et sommerhus i Holbæk Fjord i en konkurrence.

Nu risikerer hans efterkommere at miste sommerhuset, fordi det ifølge myndighederne er bygget i strid med strandbeskyttelseslinjen. Det skriver Nordvestnyt.

Sommerhuset, der ligger på den privatejede ø Rønnen, blev i sin tid bygget i strid med den daværende 100 meters strandbeskyttelseslinje. Men familien fik dispensation til at beholde huset, og den dispensation er flere gange blevet forlænget.

Indtil nu.

Da efterkommerne af Georg Jensen i 2015 på ny søgte om dispensation, sagde myndighederne stop og forlangte, at alle bygninger på Rønnen - sommerhus, gæstehus og værksted - skal rives ned.

Nu har efterkommerne, anført af Bjarne Quistgaard og Per Quistgaard Klerke, indbragt sagen for Civilretten i Holbæk. De vil ifølge Nordvestnyt have gjort dispensationen tidsubegrænset.

»Det er voksne tipoldebørn af Georg Jensen, der nu skal til at være brugere af øen. Jeg har selv været der alle somre, og Rønnen er blevet en del af vores families dna. Men vi er også blevet en del af øens dna, og vi har været med til at præge dens dyreliv på en positiv måde,« sagde Per Quistgaard Klerke tirsdag i civilretten ifølge Nordvestnyt.

Han påpegede bl.a., at familien har været med til at bevare bestanden af stormmåger på øen, bl.a. ved at holde sølvmågen, der prikker hul i andres æg, væk og ved at bekæmpe rotter. Det argument afviser klagenævnet i sagen, skriver Nordvestnyt.

Georg Jensen var Per Quistgaard Klerkes morfar og Bjarne Quistgaards far. Han var taxachauffør på Nørrebro og vandt øen og sommerhuset i en konkurrence i Politiken, som i sin tid havde købt huset og øen.

Der afsiges dom i sagen den 18. juni.