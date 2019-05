Amerikanske topforskere sår tvivl om Ambus milliardopkøb

Ny forskning viser store udfordringer med det område, der skal katapultere Ambu op i en helt ny liga. Produkterne ser ud til at blive for dyre, lyder den opsigtsvækkende konklusion.

Det succesfulde danske medicoselskab Ambu har satset milliarder af kroner på et marked, som ifølge ny amerikansk forskning står til at blive en fuser.

I 2017 opkøbte Ambu det tyske selskab Invendo for 1,7 mia. kr. for at erobre et kæmpe marked for engangsudstyr til kikkertundersøgelser i mave-tarm-regionen. Men ifølge ny forskning fra det anerkendte Florida Hospital ser engangsudstyret ud til at være for dyrt til at blive andet end et nicheprodukt, som anvendes i særlige situationer.

»Det ser ud til at stå klart, at et skifte til engangsduodenoskoper (det første af flere endoskoper, som Ambu satser på, red.) vil tilføje signifikante omkostninger til sundhedssystemet,« konkluderer forskerne, der har undersøgt omkostningerne ved det genanvendelige udstyr, som hospitalerne benytter i dag.

Ambu har ikke ønsket at kommentere den konkrete forskningsartikel. Til gengæld oplyser Ambu til Finans, at prisen på selskabets kommende produkt vil være »minimum 800 dollars«.

Hvis den endelig pris ender tæt på de 800 dollars, vil det betyde, at Ambu fint kan konkurrere med de genanvendelige produkter på prisen. Til sammenligning vil et af verdens største medicoselskaber Boston Scientific lancere et konkurrerende produkt til 2.500-3.000 dollars.

Flere analytikere fortæller, at det kan være svært at forholde sig til de udmeldte priser, da der stadig er stor usikkerhed om produkternes funktionalitet og potentielle rabatter. Men forskningsresultaterne vækker opsigt.

»Det viser, at omkostningerne ved at bruge genanvendelige duodenoskoper fortsat synes at være væsentligt lavere sammenlignet med engangsendoskoper, selv når man inkluderer alle ekstra omkostninger,« siger Niels Leth, aktieanalysechef i Carnegie.

Udfordringen ved de genanvendelige endoskoper er, at de indebærer en smitterisiko for patienterne, da de skal rengøres efter brug. Forskerne fra Florida har taget højde for smitterisikoen i deres konklusioner om, at engangsprodukterne bliver en dyr løsning. Det er dog uklart, om de har taget højde for Ambus udmeldte pris.

Professor Klaus Mergener, der har en toppost i den amerikanske organisation for gastrolæger ASGE, kalder konklusionerne fra Florida for de mest troværdige på området.

Han ser engangsudstyr som en af flere mulige måder at reducere smitterisikoen, men vil ikke kommentere Ambus produkt specifikt. En anden amerikansk læge, som sidder i ASGE’s bestyrelse, er ikke begejstret for de engangsendoskoper, han foreløbig har set.

»De hidtidige problemer med engangsendoskoper har været begrænset funktionalitet og mangel på omkostningseffektivitet,« skriver Douglas K. Rex i en e-mail.