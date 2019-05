Kogende boligmarked: Hytte på 26 kvm. solgt for 5 mio. kr.

En 90 år gammel hytte med et enkelt rum blev i dag solgt for 5 mio. kr. Hytten ligger på en lille ø i Oslofjorden. To andre hytter med delt, udendørs lokum er solgt for næsten tilsvarende beløb.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Der er intet nyt i, at boligmarkedet i Oslo er rødglødende, men en handel, som er gennemført i dag, har alligevel fået selv garvede ejendomsmæglere til at spærre øjnene op.

Ejendomsmægler Marius Berger åbnede klokken 10 mandag formiddag for bud på en lille hytte ude i Oslofjorden. Mægleren havde indikeret en pris på 3,8 mio. kr. (danske) for hytten, der er på 26 kvadratmeter, bygget i 1930 og består af et rum med fire sovepladser.

Hytten ligger på den lille ø Nakkholmen en kort færgetur fra Oslo, og budrunden udviklede sig hurtigt »ret hidsigt« fortæller mægleren til Aftenposten.

I løbet af tre timer nåede buddene op i 6,55 mio. norske kroner - omkring 5 mio. danske kr. - og det endte med, at hytten blev solgt til et pensionistægtepar. Hammeren faldt ved en kvadratmeterpris på 192.000 danske kr.

Ejendomsmægler Marius Berger oplyser til Aftenposten, at der helt definitivt er tale om en prisrekord for små hytter i Oslofjorden.

Ifølge Dagens Næringsliv, DN, er priserne på hytterne i Oslofjorden steget omkring 50 pct. de seneste fire år. Til DN giver Marius Berger udtryk for, at markedet er lige nu er stukket helt af sammenlignet med de priser, der blev opnået i 2018.

Ifølge DN er der på en af naboøerne i fjorden for nylig solgt to små hytter uden indlagt vand. De to hytter, hvor man deler ude-das (lokum) med naboerne gik for henholdsvis 4 og knap 5 mio. kr.

DN citerer flere norske økonomer for at vurdere, at priserne på hytterne vil fortsætte op. Dels fordi, der ikke kan bygges flere hytter på øerne. Dels fordi, der er stigende fokus på bæredygtighed, og øerne er i den sammenhæng attraktive, fordi de ligger en kort, CO2-venlig sejltur fra Oslos centrum, lyder argumentet.