PostNord fyrer hver fjerde ansat på hovedkontoret - herunder flere i selskabets ledelse.

Antallet af breve, som skal omdeles i de nordiske lande, fortsætter med at falde, og PostNords indtægter eroderer i samme tempo.

Den pressede dansk-svenske postkoncern har allerede været igennem en lang række fyringsrunder, og nu har én mere kurs mod de ansatte på selskabets hovedkontor i Stockholm. Det rapporterer flere svenske medier.

Ifølge Expressen skal der fyres omkring 250 medarbejdere på PostNords hovedkontor - heraf fire personer i selskabets ledelse. Fyringsrunden indebærer, at omkring hver fjerde medarbejder på hovedkontoret skal forlade selskabet.

PostNord har netop sendt en pressemeddelelse ud om ændringerne i ledelsen, som betyder, at selskabet siger farvel til Anders Holm, chef for Nordic Solutions, Mikael Wikner, kst. chef for Operations & Technology, Thomas Backteman, chef for Corporate Affairs og Tim Jørnsen, chef for forretningsområdet eCommerce & Logistics.

Ændringerne i ledelsen og fyringsrunden på hovedkontoret kommer kort tid efter, at bestyrelsen i PostNord fyrede topchefen Håkon Ericsson og finansdirektøren Gunilla Berg.

Der er endnu ikke udpeget efterfølgere, men foreløbig er Annemarie Gardshol og Lena Larsson konstitueret som henholdsvis adm. direktør og koncernfinansdirektør.

Gennem det seneste årti er PostNords forretningsgrundlag hastigt eroderet i takt med, at en stor del af blandt andet den offentlige post er blevet digitaliseret, og brevmængderne er svundet kraftigt ind.

Udviklingen er gået hurtigst i Danmark. Her havde PostNord i 2013 omkring 13.000 ansatte. Nu er der under 7.000 tilbage.

Mens digitaliseringen lægger et vedvarende strukturelt pres på PostNords kerneforretning, gnaver en lang række private aktører sig også ind i vækstmarkedet for udbringning af pakker. PostNord forsøger med nye initiativer som hurtigere udbringning at få fodfæste i markedet for pakkeudbringning.

Foreløbig er der dog ingen udsigter til, at presset på koncernen letter, for den digitalisering, der allerede er rullet hen over Danmark, er nu på vej i Sverige.

Trods tilbagegangen omdeler PostNord stadig 3,3 mia. breve og 171 mio. pakker årligt.