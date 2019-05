Nyt regler fra Amazon kan true små virksomheder

Amazon arbejder angiveligt med planer om at indstille engrosindkøb fra virksomheder, som leverer varer for under 10 mio. dollars om året. Hvis planerne gennemføres, skal mange mindre virksomheder omorganisere deres salg.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Amazon planlægger angiveligt at indføre regler, som vil udgøre en trussel for mange mindre virksomheder, der leverer varer til nethandelsgiganten.

Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg. Ifølge Bloomberg planlægger Amazon en udrensning af virksomheder, der leverer varer for mindre end 10 mio. dollars årligt.

Hensigten med denne operation er at reducere omkostninger og fokusere på engrosindkøb fra store, kendte koncerner som Proctor & Gamble, Sony og Lego. Det skal sikre, at Amazon har tilstrækkelige forsyninger af de vigtigste varemærker og bedre kan konkurrere med detailgiganter som Walmart.

Hvis planerne gennemføres, vil de mindre virksomheder ikke længere kunne sælge større partier af varer engros til Amazon, men de vil stadig kunne bruge selskabets platform til at sælge varerne en af gangen til slutforbrugerne.

Til Bloomberg giver nethandelseksperter udtryk for, at sådan et kursskifte »vil skræmme livet ud af varemærker, der sælger via Amazon.« Flere påpeger, at de mindre virksomheder efterhånden er i tidnød, hvis de skal nå at omorganisere deres salg inden julehandlen.

Ifølge Bloombergs kilder er Amazons planer drevet af et ønske om på en gang at øge udbuddet af varer på nethandelsplatformen og samtidig skubbe ansvaret for salget af de mindre varemærker ud til leverandørerne. Dermed vil Amazon kunne undgå at bruge ressourcer på at styre indkøb, prissætning og salg af mindre partier af varer. Amazon vil i samme ombæring kunne reducere risikoen for at brænde inde med usolgte varer og nedbringe den kapital, der er bundet i varelagre.

Og Amazon vil fortsat få kommission for de varer de små individuelle sælgere omsætter via platformen

Den grænse på 10 mio. dollars, som Amazon angiveligt planlægger at indføre, er ikke absolut, men kan - ifølge Bloombergs kilder - variere afhængig af varekategori.

I en skriftlig kommentar til Bloomberg oplyser en talsmand for Amazon, at selskabet gennemgår forholdene til leverandørerne på individuel basis og »enhver form for spekulation i omfattende reduktioner er ukorrekt«.