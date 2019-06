Milliardærens slot tabte navnestrid - og taber penge

Mikael Goldschmidt har arbejdet sig op som en af landets rigeste. Men et slotshotel i Nordsjælland volder ham problemer.

Den danske ejendomsinvestor og milliardær Mikael Goldschmidt har stadig mere end svært ved at få driften til at hænge sammen på Kokkedal Slot, som han købte i 2013.

Også i 2018 tabte den hovedrige erhvervsmand penge på at eje det nordsjællandske slot, som havde et underskud på 2 mio. kr. Det resultat var »utilfredsstillende« og fik Mikael Goldschmidt til at gribe ind.

Han har valgt at konvertere gæld for i alt 17 mio. kr. til egenkapital for at styrke slottets likviditet. Samtidig har Mikael Goldschmidt afgivet en såkaldt støtterklæring for det kommende år.

Det betyder, at han er klar til at holde hånden under Kokkedal Slot om nødvendigt.

Mikael Goldschmidt overtog Kokkedal Slot i 2013 efter en gennemgribende renovering. Men slottet, hvis historie går helt tilbage til 1746, har konsekvent haft underskud.

For nyligt tabte slottet, der fungerer som hotel, en navnestrid mod et andet Kokkedal Slot i Nordjylland.

Mikael Goldschmidt ville have Sø- og Handelsretten til at ophæve det nordjyske slots enerettigheder til navnet Kokkedal Slot. Den gik imidlertid ikke.

Retten mente ikke, at der var grundlag for at ophæve varemærket Kokkedal Slot, som tilhører slottet i Brovst, der er ejet af ægteparret Gorm og Ann Lokdam.

Mikael Goldschmidt må derfor fortsat "nøjes" med at kalde sit slot for Kokkedal Slot Copenhagen.

Den 62-årige slotsejer har rigeligt med penge til at holde sit tabsramte slotseventyr i live. Mikael Goldschmidt er Danmarks 38. rigeste mand med en anslået formue på 3,2 mia. kr.

Kokkedal Slot Copenhagen er en del af hans forretningsimperium M. Goldschmidt Holding, der udover ejendomme for milliarder ejer butikskæden Imerco og investerer i værdipapirer.

I år forventer Mikael Goldschmidt et »mindre underskud« på sit slot.