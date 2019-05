For femte år i træk: Antallet af industrijobs stiger

Efter mere end 40 års nedgang viser nye tal nu fremgang i antallet af industriarbejdspladser.

Hvis man er uddannet i industrien, er der en god grund til at smile. Ifølge nye tal fra Dansk Industri er antallet af industriarbejdspladser nemlig steget for femte år i træk.

Det skriver Dansk Industri.

»Industrien er tilstede i hele Danmark. Og industriarbejdspladserne kaster mange andre job af sig, når virksomhederne har brug for en underleverandør. Det er både inden for handel, service og tranport. Produktionsarbejdspladser batter langt mere end offentlige job, når vi taler om lokal vækst og udvikling,« siger Kent Damsgaard, der er direktør i Dansk Industri.

Antallet af industriarbejdspladser i Danmark var i 2018 oppe på 294.755. Det er en stigning på 17.000 jobs sammenlignet med for fem år siden.

Der er dog stadig et godt stykke op til det niveau, som Danmark oplevede før finanskrisen. Her mistede Danmark ca. 80.000 industrijobs fra 2007 til 2013.

Derfor skal forklaringerne på stigningen i antallet af jobs bla. findes i den økonomiske fremgang. Derudover er de danske industrivirksomheders konkurrenceevne blevet bedre efter finanskrisen, mener Kent Damsgaard.

»Op til finanskrisen blev vores konkurrenceevne kraftigt forværret. Vi blev dyrere og dyrere i Danmark, uden at vi blev tilsvarende dygtigere og dygtigere. Det kostede dyrt, da finanskrisen ramte. Men i de senere år har vi, både som samfund og ude på den enkelte virksomhed, arbejdet hårdt på at få vendt den udvikling, så vi nu bedre kan konkurrere med udlandet,« siger han og fremhæver, at uddannelse er vejen frem, hvis opsvinget i industrien skal blive ved med at stige.