Storbritanniens bilproduktion er næsten halveret

Det svarer til næsten 57.000 færre køretøjer sammenlignet med samme måned sidste år.

Storbritanniens bilproduktion er i april næsten halveret, som en effekt af de usikre bivirkninger Brexit kan have på landet.

Det skriver CNBC.

Society of Motor Manufactures and Traders, der har leveret tallene til mediet, beretter, at kun 70.971 biler rullede over produktionsbåndene på de britiske bilfabrikker i april. Det svarer til næsten 57.000 færre køretøjer sammenlignet med samme måned sidste år.

Investeringerne i den store britiske bilindustri blev næsten halveret sidste år på grund af frygten for brexit. I 2018 blev der investeret for 5 mia. kr. i bilindustrien i Storbritannien. Året før var niveauet på 9,6 mia. kr.

Nedgangen i salget kommer bla. efter at flere bilproducenter som BMW, Toyota, Jaguar Land Rover og Ford har varslet, at en Brexit uden en aftale vil have konsekvenser. Her har bla. den japanske bilfabrikant Honda besluttet at lukke sin fabrik i den britiske by Swindon i 2021.

I en pressemeddelelse udtaler Mike Hawes, der er adminstrerende direktør for Society of Motor Manufactures and Traders, at de faldende tal er et tegn på »de store omkostninger og omvæltninger, som Brexit-usikkerheden allerede har betydet«.

Society of Motor Manufactures and Traders fremhæver derudover, at hvis Storbritannien forlader EU med en mindre stram handelsaftale, end hvad det ser ud til at ende med i dag, kan faldet i produktionen allerede bremses i slutningen af 2019.