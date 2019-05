Trumps forhøjede toldsatser skaber problemer for BMW

Den nye fabrik i Mexico forventes at kunne levere en femtedel af BMW’s nordamerikanske produktion.

Donald Trumps meddelelse om forhøjede toldsatser på mexicanske varer rammer bilfabrikanten BMW.

Den tyske virksomhed står netop til at åbne en fabrik til godt 7 mia. kr. i Mexico i næste uge, og en del af de nyproducerede biler er øremærket amerikanske forhandlere.

Det skriver Bloomberg.

Forhøjede toldsatser kommer som reaktion på illegal indvandring fra Mexio til USA, og den amerikanske præsident hævder at ville forhøje toldsatserne månedligt, indtil indvandringen er stoppet.

BMW-fabrikken ligger i San Luis Potosi og er virksomhedens første i Mexico. Den forventes at kunne levere en femtedel af BMW’s nordamerikanske produktion.

I øjeblikket foregår det meste af bilgigantens nordamerikanske produktion i den amerikanske delstat South Carolina, og her er de afhængige af reservedele importeret fra Mexico. I 2015 købte BMW bildele fra mexicanske leverandører for næsten 17 mia. kr.

Virksomheden i Mexico forventer nu at sende nyfabrikerede biler afsted til USA i et langsommere tempo end planlagt, udtaler Juergen Pieper, der er Head of Automotive Research hos Bankhaus Metzler, til Bloomberg.

Analyseinstituttet Evercore ISI har påpeget, at de stigende toldafgifter på mexicanske varer til USA kan ende med at være et ”hårdt slag i ansigtet” for BMW og andre bilfabrikanter.

Den første toldstigning på fem pct. bliver sat i kraft d. 10 juni.