Ny kæmpestor lufthavnsby skal skabe 10.000 jobs

En helt ny industriby skal rejses rundt om Norges største lufthavn.

Området omkring Oslo Lufthavn skal være meget, meget større.

De første spadestik til at bygge en kæmpe lufthavnsby med hoteller, kontorer og andre forretningslokaler ved siden af lufthavnen i området Gardermoen, er taget.

Det skriver det norske medie E24.no.

Med det nye industriområde, som har fået navnet Oslo Airport City, forsøger man at skabe en »ny og bedre by« mellem lufthavnen i Oslo (OSL) og byen Jessheim, lyder det på projektets hjemmeside.

Oslo Airport City skal på sigt strække sig over en million kvadratmeter, som skal fyldes med hoteller, konferencecentre og kontorer - og målet er, at skabe 10.000 nye jobs.

Første skridt i projektet er bebyggelsen af et hotel, som hotelfirmaet Haut Nordic står bag, og som kommer til at koste i omegnen af 800 mio. norske kr. (ca. 610 mio. kr.) skriver E24.no.

Byggeriet af hotellet er allerede startet, og det skal stå færdigt i 2022.

Thor Thoeneie, der er direktør i Oslo Airport City, fortæller til mediet, at man ønsker at skabe en industriby, der »hænger sammen.«

»Det her kommer til at vokse til at blive Norges største industrielle park, hvor der bliver etableret flest arbejdspladser i hele Norge,« siger han.

Det fremgår ikke, hvornår hele den nye industriby forventes at stå færdig.