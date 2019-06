Green er formand for tøjimperiet Arcadia Group, der blandt andet står bag Topshop.

Myndighederne i Arizona har netop sigtet den britiske milliardær Sir Philip Green for at have overgrebet sig på en pilatesinstruktør.

Det skriver flere internationale medier som Bloomberg og The Guardian.

Anklagen går på, at Sir Philip Green gentagende gange skulle have rørt pilatesinstruktøren seksuelt krænkende under pilatestimer ved hotellet Canyon Ranch Luxury Resort i Tucson, Arizona tilbage i 2016.

Yderligere beskrivelser af pilatesinstruktørens anklager kan læses hos The Guardian.

»Hver anklage (af de fire, red.) kan give op til 30 dage i Pima County fængslet, en bøde på højest 500 dollars og op til et års prøvetid,« siger Lauran Deakin, der er Pima Countys amtsadvokat, i en erklæring ifølge Bloomberg.

Sagen kommer efter en tumultarisk tid for tøjbossen.

Sidste år kom det frem, at Sir Philip Green, der er formand for bestyrelsen i det britiske tøjimperium Arcadia Group, der blandt andet står bag Topshop, blev anklaget for forsøg på at lukke munden på tidligere medarbejdere.

Medarbejderne påstod blandt andet, at han havde krænket dem seksuelt og opført sig racistisk over for dem.

I sidste måned valgte popstjernen Beyoncé på baggrund af anklagerne at tilbagekøbe sit tøjmærke Ivy Park fra Topshop, og hun har i stedet meddelt, at hun fremover vil samarbejde med Adidas.

Green selv nægter både de gamle og de nye anklager.

Sagen med pilatesinstruktøren bliver genoptaget i retten i Tucson den 19. juni, fremgår det i retsdokumenterne.