Elon Musk har tabt 32 milliarder kroner i år

Aktie-nedturen ser ud til at forstætte for Tesla.

Aldrig før har elbilgiganten Tesla haft så dårlig en start på året.

Og administrerende direktør og stifter Elon Musk betaler prisen. Hele 4,9 mia. dollars (ca. 32 mia. kr.) har han mistet på Tesla-aktien i år.

Det skriver Bloomberg.

Tesla-aktien er faldet 43 procent fra årets start til i torsdags. Musk er derfor gået fra at have været nummer 29 på Bloombergs Milliardær-Index - til nu at være nummer 46.

Hele 7,8 mia. dollars har er Tesla-aktien faldet med, og det er gået ud over Teslas fire største individuelle aktionærer: Musk, Tecent Holdings Ltd, Saudi Arabiens Offentlige Investeringsfond og Larry Ellison.

Ingen af de fire aktionærer har ønsket at kommentere Bloombergs historie.

Tesla har haft et tumultarisk år. Senest er en intern mail, hvori Musk forsøger at få medarbejderne til at spare penge, blevet offentliggjort.

Omvendt godt går det for Musks rumprojekt SpaceX. Ifølge erhvervsmediet CNBC er rumforretningen nu mere værd end Tesla.