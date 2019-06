It-selskabet IBM fyrer igen et stort antal medarbejdere. Virksomheden har allerede en igangværende retssag fra tidligere medarbejdere på halsen.

1.700 medarbejdere står til at miste sit job hos it-giganten IBM. Det skriver det amerikanske medie CNBC.

Ifølge en kilde tæt på IBM fyrer selskabet omkring en halv pct. af dets medarbejderstab, der i alt tæller 340.000.

IBM selv meddeler, at fyringerne kommer som led i en udviklingsproces, der bl.a. skal sørge for, at selskabet øger sit overskud den kommende tid.

»Vi fortsætter med at tilpasse vores team i forhold til it-udviklingen, og vi kommer også til at ansætte aggressivt i de nye områder, som vi forudser vil skabe værdi hos vores klienter og hos IBM,« siger en talsperson for IBM til CNBC.

En gennemgang af IBM’s jobliste viser da også, at der lige nu er over 7.000 job at søge hos virksomheden.

Det er langt fra første gang, at IBM vælger at afskedige medarbejdere. Både i 2016 og i 2017 besluttede virksomheden at lade flere tusinde medarbejdere gå flere steder i verden, og det er ikke alle, der er lige tilfredse med it-gigantens måde at håndtere fyringerne på.

Efter en fyringsrunde i 2018 besluttede en tidligere medarbejder at lægge sag an mod selskabet, efter hvad hun mente var en uberettiget fyring på grund af hendes alder. Den sag er endnu ikke afgjort, men IBM kan potentielt komme til at betale hundredvis af millioner i erstatning til tidligere medarbejdere, hvis den taber retssagen.

IBM opsagde også omkring 50 medarbejdere i Danmark i løbet af 2018, mens der i 2015 blev afskediget 60 danske medarbejdere.

De senere år har IBM satset på at skabe flere kontorer i Indien, og lige nu arbejder omkring en tredjedel af virksomhedens ansatte i Indien.

Siden starten af 2019 er IBM’s aktie steget med 16 pct., men i april kunne virksomheden meddele, at omsætningen i årets første kvartal ikke havde levet op til forventningerne.

IBM Danmark har i flere år i træk haft faldende omsætning, og årets resultat for IBM Danmark lød senest på et underskud på 884 mio. kr.