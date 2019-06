Pengene vælter ind hos Trump

Der bliver ofte sået tvivl om den amerikanske præsidents formue, men ifølge Bloomberg er han god for milliarder af dollars.

Det har været et godt år for Donald Trump. I hvert fald økonomisk godt.

Hans formue er de seneste 12 måneder steget med 5 pct. til 3 mia. dollars, eller hvad der svarer til knap 20 mia. kr. Det skriver Bloomberg.

Tallet er hentet fra Bloombergs Billionaires Index, der løbende vurderer formuerne hos verdens rigeste mennesker.

Opgørelsen bygger på oplysninger fra långivere, ejendomsbesiddelser, aktie- og obligationsbeholdninger og regnskaber offentliggjort den 16. maj i år.

Den økonomiske fremgang for præsidenten er endda skabt i en periode med tilbagegang i hans familieselskab, herunder annulleringen af aftaler om to nye hotelkæder og faldende interesse for hans Mar-a-Lago-resort i Florida samt syv golfbaner, skriver Bloomberg.

Fremgangen kan derfor især tilskrives en kraftig stigning i værdien af ejendomme, som Donald Trump er medejere af.

Det drejer sig om to Vornado-ejendomme på henholdsvis Manhattan og i finansdistriktet i San Francisco.

De to ejendomme er steget med 33 pct. i værdi det seneste år, og Trumps andel af de to bygninger beløber sig til 765 mio. dollars.