Ambu nedjusterer finansielle mål og øger sin salgsstyrke

Indtjeningen vil være lavere på grund af de øgede investeringer i salg og marketing.

Ambu sænker sine finansielle forventninger for det resterende halvandet år af den nuværende strategiperiode.

Væksten vil være lavere, fordi SC210-koloskopet stoppes, og indtjeningen vil være lavere på grund af de øgede investeringer i salg og marketing.

Ifølge finansdirektør i Ambu, Michael Højgaard, er der tale om justeringer.

»Vi betragter dette som justeringer på kort sigt, der skal sørge for, at vi maksimerer værdien af Ambu på den lange bane,« konstaterer han i en pressemeddelelse.

For det nuværende regnskabsår sænker Ambu forventningerne til den organiske vækst, så den nu ligger på 14-15 pct, hvor den før var på 15-16 pct.

I 2020 forudser Ambu en organisk vækst på 16 til 19 pct. mod tidligere 18 til 23 pct.

Ambu forventer også et fald i indtjeningen. Driftsoverskuddet målt på Ebit-margin forventes at være 22 pct. i dette regnskabsår mod tidligere 22-24 pct.

For 2020 lyder forventningen nu på 20 pct. mod tidligere 26 til 28 pct.

Den lavere vækst skal ses i sammenhæng med, at Ambu har valgt at udfase engangs-koloskopet SC210. En test i USA med henblik på at dokumentere, at SC210 lever op til standarderne for genanvendelige koloskoper, er ikke faldet heldigt ud. Derfor har Ambu besluttet at stoppe markedsføringen af produktet.

»Udfasningen af SC210 er årsagen til, at vi justerer forventningerne til årets vækst. Justeringen af EBIT-marginen skyldes den lavere vækst og investeringerne i den kommercielle infrastruktur. Justeringen af de frie pengestrømme skyldes den lavere EBIT og en svagt stigende arbejdskapital,« skriver Ambu i en selskabsmeddelelse.

Adm. direktør Juan Jose Gonzales og hans ledergruppe har gennemgået Ambus treårige strategi og besluttet at øge investeringerne i salg og marketing på tværs af USA, Europa, Asien og Stillehavsområdet. De samlede investeringer udgør 225 mio. kr.

»Vi vil mere end fordoble vores direkte salgsstyrke, der er specialiseret i engangs-endoskoper, og med det partnerskab, vi lige har indgået med Cook Medical om at komme ind på markedet for duodenoskopi i USA, vil vi være i stand til at nå vores ambition om at blive et af de største medtech-selskaber i Europa,« siger Juan Jose Gonzalez.