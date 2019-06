Total vil massefyre medarbejdere i Danmark

Den globale energivirksomhed Total vil skille sig af med en stor del af sine medarbejdere i Esbjerg.

Den franske energikæmpe Total planlægger en stor fyringsrunde, der vil ramme selskabets medarbejdere i Esbjerg. Det oplyser Total i en pressemeddelelse.

Der er lagt op til, at massefyringen vil ramme 200 af de ca. 1.500 Total-medarbejdere, der har base i den vestjyske by. En massefyring er defineret ved, at 10 pct. eller mere bliver afskediget. Dermed falder fyringsrunden ind under loven om masseafskedigelser - det betyder bl.a., at arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden skal forhandle om beslutningen.

Total kalder selv den store fyringsrunde for en »transformation af organisationen«, og selskabet oplyser, at baggrunden er en midlertidig nedgang på 40 pct. af Totals produktion fra Nordsøen pga. den store ombygning af platformene i Tyra-feltet. Totals produktion fra platformene i Tyra feltet bliver lukket ned i slutningen af året, og de kommer efter planen tilbage i produktion i 2022.

»Den reorganisering, vi har annonceret i dag, vil ændre vores måde at arbejde på, så vi kan producere mere effektivt og bedre udnytte vores talentfulde medarbejderes færdigheder og innovationsevne - samtidig med at vi fortsat fokuserer på sikkerhed og miljøpåvirkning,« udtaler Patrick Gilly, der er adm. direktør for Totals aktiviteter i den danske del af Nordsøen, i pressemeddelelsen.

»Desværre betyder ændringerne, at en række værdsatte kolleger vil forlade os. I løbet af denne vanskelige proces vil vi gøre vores bedste for at yde support til de berørte medarbejdere. Vi vil bestræbe os på at reducere afskedigelser ved at tilbyde vores medarbejdere alternative jobs inden for Total-Gruppen,« lyder det videre fra Patrick Gilly.

Total beskæftiger ca. 360 medarbejdere på sit kontor i København. Selskabet oplyser, at de ikke vil blive påvirket af fyringsrunden.

Total er den største olie- og gasoperatør i Danmark. Den franske energigigant overtog Maersk Oil olieaktiviteter for 47 mia. kr. i foråret 2018, og senere samme år overtog Total Dansk Undergrunds Consortium (DUC). DUC står for 85 pct. af olieproduktionen og 97 pct. af gasproduktionen i Danmark.