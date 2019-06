Pilot-helt om fatale flystyrt: Forstår godt, piloterne måtte opgive

Den tidligere pilot Chesley Sullenberger, der landede et fly på Hudson-floden i New York, mener ikke, piloterne kunne have undgået at styrte med de to Boeing 737 MAX-fly.

For 10 år siden blev Chesley Sullenberger udråbt som helt, da han landede et passagerfly midt på Hudsonfloden i New York, og dermed reddede samtlige 155 passagerers liv, efter at begge flyets motorer var sat ud.

10 år efter er Chesley ”Sully” Sullenberger igen i spotlyset, skriver CNN - denne gang som ekspert i forbindelse med de fatale flystyrt, hvor to Boeing-fly af typen 737 MAX faldt til jorden og dræbte sammenlagt 346 ombordværende, efter hvad der med stor sandsynlighed skyldes fejl i flyets software.

Chesley Sullenberger vidnede foran den amerikanske Kongres’ transport-komite. Komiteen skal undersøge sikkerheden på Boeing 737 MAX-flyene, så Boeing i sidste instans igen kan sende de mange fly på vingerne, som har stået stille i måneder med store tab til følge for både flyselskaberne, der har indkøbt flytypen, og Boeing.

Og Sullenbergers konklusion er klar. Selvom piloterne havde gjort alt, hvad de kunne - og gjort det rigtigt - havde de med stor sandsynlighed ikke haft tid til at opdage og korrigere for fejlene i tide til at undgå de fatale styrt, skriver CNN. Sullenberger udtaler sig efter at have siddet i en Boeing 737 MAX-flysimulator, hvor forløbet op til styrtene var rekonstrueret.

»Selv når man vidste, hvad der ville ske, kan jeg sagtens se, hvordan piloterne ville løbe tør for tid, før de havde løst problemerne,« udtalte Sullenberger til Kongres-komiteen.

Han mener samtidig ikke, at amerikanske piloter ville have kunne gjort det bedre end de piloter, der fløj ulykkes-flyene, hvor to Beoing 737 MAX-fly fra Malaysia Airlines og Ethiopian Airlines styrtede ned.

»Jeg tror ikke, nogen piloter har været udsat for de her scenarier - selv i en simulator,« konkluderede Sullenberger og uddybede, at det er nødvendigt, at »alle, der sætter sig i et pilotsæde, er fuldt udstyret med den nødvendige information, træning og viden, der gør, at man mestrer flyet og al dets udstyr til fulde.«

Boeing 737 MAX-flyene blev taget ud af brug kort tid efter det seneste styrt tilbage i marts, hvor 157 passagerer blev dræbt kort efter afgang fra den etiopiske hovedstad, Addis Ababa. Man mener, at flyets såkaldte MCAS-system, der er med til at regulere flyets næse i tilfælde af, at flyet pludselig krænger kraftigt, har spillet en rolle forud for styrtene.

Boeing har siden marts arbejdet intenst på at få udbedret systemerne på 737 MAX-flyene, men indtil videre uden afgørende held.