Supermarkedgigant bruger kunstig intelligens til at fange butikstyve

Den amerikanske supermarkedsgigant Walmart bruger computerteknologi og kunstig intelligens til at overvåge selvbetjeningskasserne.

Det bekræfter Walmart over for mediet Business Insider.

Teknologien skal hjælpe med at afværge butikstyveri og er blevet installeret i mere end 1.000 butikker.

»Walmart har lavet investeringen for at øge sikkerheden for vores kunder og medarbejderne. I løbet af de sidste tre år har virksomheden investeret over en halv milliard dollar for at forhindre kriminalitet i vores butikker og på vores parkeringspladser. Vi investerer løbende i programmer og teknologi for at holde vores butikker og lokalsamfund sikkert,« siger LeMia Jenkins, der er talskvinde for Walmart, til Business Insider.

Overvågningsprogrammet bruger kameraer til at hjælpe med at identificere fejl eller tyveri ved selvbetjeningskasserne. Systemet registrerer automatisk, hvilke varer der endnu ikke er blevet scannet, og medarbejderne i butikken får besked, hvis en kunde forsøger at snige ekstra varer ned i kurven uden betaling.

Det irske firma Everseen, der står for teknologien bag overvågningen, fortæller dog til mediet, at der som regel er tale om menneskelige fejl og ikke ondsindet tyveri. Kunder kan f.eks. glemme varer i bunden af kurven eller ved et uheld undlade at scanne en vare.

»Folk laver fejl. Det er som regel den største årsag til tab i butikkerne,« fortæller Alan O'Herlihy, der er adm. direktør i Everseen.

I 2017 tabte amerikanske detailhandlere i alt 47 mia. dollar af indtægterne til tyveri og andre relaterede tab.

Det engelske medie The Times beskrev sidste år, hvordan fødevarer til en værdi af over tre mio. pund hvert år bliver stjålet i Storbritannien på grund af selvbetjeningskasser.