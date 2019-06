Byen med verdens to rigeste indbyggere er løbet tør for penge

Tilsammen har to af byen Medinas beboere ellers en formue på 226 mia. dollars, men bystyret kan ikke hæve skatten nok.

De ved ikke, om de skal grine eller græde hos bystyret i Medina i staten Washington på USA's vestkyst.

Selv om verdens to rigeste personer - Jeff Bezos fra Amazon og Bill Gates fra Microsoft - bor i byen, er der alligevel hul i kommunens kasse, skriver CNBC.

De to indbyggere har ellers en formue på henholdsvis 781 mia. kr. og 702 mia. kr.

Men hvordan kan det gå til, at en by, der huser verdens to rigeste, alligevel ikke kan få budgettet til at nå sammen?

Der bor lidt over 3.000 mennesker i Medina, der er en by lige uden for Seattle, hvor Amazon og Microsoft har deres hovedkvarterer.

Medina ligger ellers nummer syv på listen over de rigeste byer målt på postnummer i USA med en gennemsnitlig huspris på 2,77 mio. dollars (godt 18 mio. kr.) og en gennemsnitsindkomst på 186.464 dollars - 1,2 mio. kr.

Problemet for Medina er, at selv om huspriserne er stærkt stigende, stiger byens skatteindtægter ikke i samme fart.

Ifølge loven kan de lokale myndigheder ikke øge boligskatterne med mere end 1 pct. om året, uden at beboerne i byen skal stemme for et højere beløb. De øvrige skatter, som eksempelvis indkomstskat, er ikke et anliggende for bystyret, men opkræves af andre myndigheder.

»Det kan måske være svært at forestille dig, at byen ikke har nok skatteindtægter til at opretholde det nuværende serviceniveau, især i økonomisk gode tider. Mens ejendomspriserne fortsætter med at stige, stiger byens skatteindtægter ikke i samme tempo,« skriver Medina City i et nyhedsbrev fra juni.

Ydermere er byen hæmmet af, at ejendomsskatterne er knyttet op på en fast sats og ikke en procentdel af ejendomspriserne.

Desuden går kun en lille del af de opkrævede ejendomsskatter til selve Medina by, mens resten er øremærket andre formål.

»For at løse budgetunderskuddet i Medina skal byen til november stemme om at løfte satsen på ejendomsskatterne nok til at skaffe midler til at fortsætte det nuværende serviceniveau uden betydelige nedskæringer,« hedder det i nyhedsbrevet.

Hvis Medina ikke lykkes med at hæve ejendomsskatten, vil den få et underskud på 500.000 dollars i 2020 og et underskud på 3,3 millioner dollars i 2025, skriver bystyret.