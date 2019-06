13 Nordea-kunder udløste ransagning af hovedsæde

Ifølge Københavns Byret har Nordea ikke udleveret al relevant materiale i hvidvasksagen til bagmandspolitiet.

Det var 13 kunder i Nordeas såkaldte International Branch i København, der tidligere i denne måned udløste en ransagning af Nordea i Danmark.

Det fremgår af den ransagningskendelse, som bagmandspolitiet fik i Københavns Byret den 6. juni 2019, og som Finans har fået aktindsigt i.

Bagmandspolitiet fremlagde på retsmødet en analyse af 13 såkaldte »øst-kunder« i den internationale filial, der holdt til på Vesterport i hjertet af København. Analysen fik retten til at konkludere, at der var rimelig grund til at mistænke banken for at have tilsidesat sine forpligtelser om at indberette mistænkelige transaktioner til myndighederne.

Kunderne blev lukket ned den 3. juni 2014, fremgår det.

Bagmandspolitiet har efterforsket Nordea for brud på hvidvaskloven siden 2016, men det fremgår af kendelsen, at banken tilsyneladende ikke har udleveret alt materiale, hvorfor bagmandspolitiet har fundet det nødvendigt at ransage igen. Banken blev således ransaget første gang i august 2017.

På retsmødet i Københavns Byret tilkendegav bagmandspolitiet, at det mangler både fysiske og elektroniske dokumenter, dokumenter om kundernes identitet og forhold, oplysninger om bankens egne undersøgelser af kunderne i International Branch, USB-stik, personlige noter, medarbejderes computere og telefoner og mailkonti.

Retten bemærkede, at nogle af forholdene kan være forældede, men byretten fandt intet grundlag for at begrænse bagmandspolitiets ret til ransagning, der omfattede det danske hovedkontor på Amager »samt andre lokaliteter og genstande, som banken har rådighed over«, hedder det i kendelsen.

Nordea havde den internationale filial frem til sensommeren 2014. Blandt kunderne var russere uden forretningsaktiviteter i Danmark og selskaber i skattely. Finanstilsynet politianmeldte i 2016 Nordea, fordi storbanken ifølge tilsynet overtrådte hvidvaskloven. Ifølge Finanstilsynet har Nordea bl.a. haft utilstrækkelige antihvidvaskprocedurer og ikke haft en skærpet overvågning af kunder med høj risiko for hvidvask. Nordea har erkendt, at filialen er blevet brugt til hvidvask.

