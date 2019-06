Den 95-årige nordmand Olav Thon er kendt for sin hovedbeklædning. Og så fortsætter han med at udbygge den formue, som er uden arvinger.

En af verdens rigeste mænd har en rød uldhue, som han nærmest altid går rundt med. Den er strikket af hans kone, og vender man den på vrangen, er der en lap med et telefonnummer og beskeden: ”500 kroner i findeløn.”

Den røde strikhue siger meget om Olav Thon, den 95-årige milliardær fra Hallingdal i Norge. Han er kendt for sin sparsommelighed og for fortsat at styre sit ejendomsimperium, Olav Thon Gruppen, med hård hånd.

Og så er han en mand, der bliver ved med at udbygge sin formue.

I 2018 tjente Olav Thon Gruppen 3,4 mia. kr. efter skat, viser et nyt regnskab. Omsætningen var på 8,5 mia. kr.

Olav Thon Gruppen er Skandinaviens største ejer af storcentre og har derudover en lang række hoteller i Norge og udlandet. Det var dog i en helt anden branche, at Olav Thon lagde grundstenen til sit erhvervseventyr.

Faktisk ville bondedrengen fra Hallingdal læse medicin, men da 2. verdenskrig brød ud, mente hans forældre ikke, at det var sikkert for ham at flytte hjemmefra.

»Så jeg blev i Hallingdal og spekulerede over, hvad jeg skulle tage mig til. Der var nogle rævefarme i området, så jeg tog nogle rævepelse med til Oslo for at sælge dem,« fortalte Olav Thon i 2016 i et interview med rejsemagasinet Scandinavian Traveler.

Salget af rævepelse voksede, og kort tid efter åbnede Olav Thon sin egen pelshandel i den vestlige udkant af Oslo. Sin første ejendom købte Olav Thon i 1950 - og derfra tog et liv med penge i mursten fart.

I dag har Olav Thon en anslået formue på 33 mia. kr., men det går han ikke meget op i.

»Man kan jo ikke tage dem med sig, når man dør,« har Olav Thon udtalt, og da han ingen børn har til at arve sit imperium, valgte han i 2013 at donere alle sine aktier i livsværket til en fond i hans eget navn.

Fonden har til opgave at forvalte Olav Thon Gruppen og støtte videnskabelig forskning og iværksætteri.