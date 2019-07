Dansk kæmpelandbrug kollapsede - nu er alt solgt

På under tre år voksede AC Farming fra ingenting til Danmarks næststørste svineproducent. Så faldt korthuset pludselig sammen.

Det kom som lidt af et chok, da en af Danmarks største landbrugsbedrifter, AC Farming, i september sidste år pludselig kollapsede efter flere år med eksplosiv vækst.

Siden har kuratorerne i konkursboet forsøgt at sælge de mange ejendomme, som var en del af den nu krakkede landbrugskoncern. Og det er lykkedes, skriver Landbrugsavisen.

I løbet af de seneste uger er alle AC Farmings landbrugsejendomme blevet solgt, herunder den højt profilerede svinestald 'Den sorte diamant'.

Hvor mange millioner, kuratorerne har skrabet sammen til de mange kreditorer, fremgår ikke. Men der har været hårdt brug for pengene, da gælden i AC Farming i det seneste årsregnskab var opgjort til 351 mio. kr.

Egenkapitalen var på 33 mio. kr.

Historien om AC Farming rummer både store armbevægelser, eksplosiv vækst og en voldsom gæld.

Med en hovedrig investor i ryggen formåede stifter Jan Rodenberg og hans partnere på under tre år at bygge et svineimperium med 18 gårde og en produktion af 250.000 smågrise årligt - én gris hvert andet minut.

Lige indtil korthuset pludselig faldt sammen.

Pengemangel var den simple årsag, der tog livet af AC Farming. Der var bygget for meget op på for kort tid, og da sidste års sommertørke ramte, gik det ud over høsten - og skubbede AC Farming det sidste stykke ud over kanten.

»Man har forsøgt sig med forskellige redningsplaner, uden at det har givet pote. Det er baggrunden for, at man nu vælger at trække stikket,« forklarede kurator Lars Hjortshøj Nielsen dengang til Finans.

Ejerskabet af AC Farming var fordelt på fire aktionærer. De tællede, udover stifter og adm. direktør Jan Rodenberg, erhvervsmanden Jan Daugaard Pedersen og landmændene Jonas Juhl Kristensen og Carsten Lund Thomsen.

Over 100 kreditorer har penge i klemme i konkursen. En af de største kreditorer er byggefirmaet Gråkjær, der stod for byggeriet af svinestalden Den Sorte Diamant i Give.

Stalden nåede aldrig at blive taget i brug, men er nu blevet købt af familien Kjær Knudsen, der vil bruge den til svineproduktion, skriver Landbrugsavisen.