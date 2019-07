Han lovede at forære størstedelen af sin formue til velgørenhed. Og han er godt på vej.

Verdens fjerderigeste mand fortsætter med at dele rundhåndet ud af den enorme milliardformue, som han har opbygget fra bunden.

Den 88-årige superinvestor Warren Buffett har netop doneret aktier til en værdi af 23 mia. kr. til bl.a. velgørenhedsorganisationen Bill & Melinda Gates Foundation, der er grundlagt af Microsoft-stifter Bill Gates og hans hustru.

Dermed har Warren Buffett i alt givet cirka 225 mia. kr. væk, siden han i 2006 lovede at bortdonere størstedelen af sin formue.

Warren Buffetts nye donation er hans største nogensinde, og den består af 16,8 mio. B-aktier i hans investeringsselskab Berkshire Hathaway. Disse aktier er givet til fem forskellige velgørende organisationer.

Warren Buffett er den største aktionær i Berkshire Hathaway - et af verdens største privatejede selskaber - og han har tænkt sig at give alle sine aktier væk via årlige donationer, der skal være tilendebragt 10 år efter hans død.

Sammen med Bill Gates lancerede Warren Buffett i 2010 initiativet "Giving Pledge", der opfordrer verdens rige til at »give hovedparten af deres formuer« tilbage til samfundet.

Initiativet havde oprindeligt 40 deltagere, men i dag er antallet oppe på 204 velhavere fordelt på 24 lande.

Selvom Warren Buffett har givet over 200 mia. kr. væk, er han fortsat god for 550 mia. kr. Det gør ham til verdens fjerderigeste mand - kun overgået af Amazon-stifter Jeff Bezos, Microsoft-stifter Bill Gates og den franske modemand Bernard Arnault.

"The wizard of Omaha", som Warren Buffet også bliver kaldt, er notorisk kendt for sin sparsommelighed. Han har bl.a. boet i det samme beskedne hus siden 1958.